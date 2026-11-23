10422 Снимка: БТА/АР

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Руското Министерство на външните работи обвини Естония, която е член на НАТО и ЕС, в поредица от враждебни действия, които са "на ръба да предизвикат открита война", след като естонската държава обяви, че ще затвори сухопътната си граница с Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Естония планира да затвори граничните пунктове с Русия от 1 декември за най-малко шест месеца, след като обвини руските служби за сигурност в организиране на опит за палеж на естонска отбранителна компания. Москва отрече да има участие в нападението.

Руското външно министерство изложи обвиненията си в изявление, след като извика временно управляващия посолството на Естония Марек Юхтеги в Москва, за да отправи официален протест срещу решението на Талин да затвори границата.

"На естонския дипломат отново бе заявено, че подобни провокативни и изключително опасни действия са на ръба да предизвикат открита война с Русия", посочи министерството.

Сред обвиненията на Москва е твърдението, че Естония тайно е позволила на Украйна да използва въздушното ѝ пространство за нападения срещу руски цели.

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Русия обвини също Естония в опити да възпрепятства движението на руски товарни кораби в Балтийско море, както и в забрана на транзита на руско и беларуско зърно, в стремеж да забрани руския език и в заплахи да закрие Руската православна църква.

"Руската страна си запазва правото да предприеме комплексни политически и дипломатически мерки, насочени към защита на националните интереси на Русия и законните права на нейните граждани", се казва в изявлението.

Естонското външно министерство не отговори на всички обвинения, но категорично отхвърли твърденията, че страната позволява територията ѝ да бъде използвана за украински военни операции.

"Макар по принцип да не коментираме и да не участваме в дискусии около руските пропагандни твърдения, в този случай можем да повторим, че Естония никога не е позволявала и никога няма да позволи територията ѝ да бъде използвана за военни операции от друга държава", заяви министерството.

Ведомството добави, че и други страни от региона са изразили същата позиция.

Русия отдавна обвинява Естония и други държави от НАТО в Балтийския регион, че позволяват на украински дронове да преминават през въздушното им пространство. Украински безпилотни летателни апарати многократно са навлизали във въздушното пространство на страни от НАТО, което Киев обяснява със заглушаването на сигнали от руска страна.

Държавите от НАТО многократно са отричали умишлено да допускат украински дронове във въздушното си пространство и са посочвали Русия като отговорна за тези нарушения, тъй като тя започна войната срещу Украйна през 2022 г.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте спомена днес в Берлин за ситуацията в Естония и навлизането на руски ракети в полското въздушно пространство миналата седмица като случаи, които алиансът следи.

Рюте подчерта, че НАТО разполага с възможности за реакция и непрекъснато оценява способностите си за възпиране и отбрана, като при необходимост предприема съответните промени.

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