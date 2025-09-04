Русия осъди исканите от Киев гаранции за сигурност за уреждане на конфликта в Украйна и ги нарече "гаранции за опасност за европейския континент", предадоха световните агенции и БТА.

Русия - Украйна

Говорителката на руската дипломация Мария Захарова повтори, че Русия смята за "абсолютно неприемливи" исканията на украинския президент Володимир Зеленски, които трябва да бъдат обсъдени днес на среща на Коалицията на желаещите.

"Това не са гаранции за сигурност за Украйна, това са гаранции за опасност за европейския континент", каза тя днес пред журналисти по време на икономическа конференция във Владивосток.

Тя отхвърли като фалшиви твърденията, че Русия стои зад заглушаването на GPS системата на самолета, с който летя председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен в неделя до България.

Над 20 дрона атакуват украинския град Одеса, отекват силни взривове, съобщи кметът

Над 20 дрона масирано атакуват украинския град Одеса от акваторията на Черно море, отекват силни взривове. Това съобщи кметът Геннадий Труханов в приложението Телеграм.

Регионалните власти призовават жителите незабавно да се укрият в бомбоубежища.

Тревогата бе обявена в 01:27 часа. Атаката продължава.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

