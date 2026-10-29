Ще потвърдим убеждението си, че благоденствието на народите може да бъде гарантирано само ако световната икономика остане отворена, заяви Външното министерство на РФ

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Руският външен министър Сергей Лавров ще призове за отмяна на санкциите срещу Москва по време на посещението си в САЩ утре и в събота, където ще присъства на срещата на външните министри от Г-20, съобщи днес Министерството на външните работи на Русия, цитирано от Франс прес и БТА.

В изказванията си Лавров ще се противопостави на "разрушителната" политика на "определени сили", които използват "икономически оръжия" като "санкции, търговски войни и прекъсване на веригите за доставки" срещу своите противници, посочи министерство.

"Ще потвърдим убеждението си, че благоденствието на народите може да бъде гарантирано само ако световната икономика остане отворена. Това означава да се борим срещу нелоялната конкуренция и срещу неоколониалните практики, широко използвани от Запада", допълва министерството в изявление.

В изявлението се добавя, че подготовката за посещението на Лавров в САЩ не е протекла "безпрепятствено": "За съжаление, руската страна за пореден път се сблъска с американската бюрокрация, както и с трудности, свързани с акредитациите и получаването на визи", посочи руското външно министерство.

Следващата среща на върха на Г-20 ще се състои на 14 и 15 декември в Маями. Руското външно министерство призова за продължаване на "усилената работа" за премахване на "ограниченията" относно пристигането на руски дипломати в САЩ, за да се гарантира "успехът на това събитие".

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Американският президент Доналд Тръмп постигна този месец споразумение с руския си колега Владимир Путин, целящо облекчаване на санкциите срещу Москва в замяна на пускането на руски дизел на световния пазар.

Тази мярка, предприета с цел да се понижат цените на горивата за американските потребители преди междинните избори на 3 ноември, предизвика остра критика от страна на Украйна и нейните съюзници.

Москва обяви във вторник, че три танкера, превозващи руски дизел, се насочват към САЩ, а четвърти трябва да отплава на следващия ден, отбелязва АФП.

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