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Украйна отправи обвинения в атака срещу инфраструктура на Хмелницката атомна централа, а Русия - в удар, при който е убит служител на Запорожката атомна централа.

Русия - Украйна

Русия е атакувала с три дрона подстанция, която е от изключително значение за стабилната работа на Хмелницката атомна централа, съобщи украинският министър на енергетиката Денис Шмигал в социалните мрежи.

"Такива действия създават заплаха не само за Украйна, но и за ядрената безопасност на цяла Европа", заяви той.

Шмигал призова международните партньори на Киев да реагират на руските удари по инфраструктурата, която гарантира стабилната работа на централата.

Двама души са били убити при украинска дронова атака срещу автомобил, като сред жертвите е служителка в Запорожката атомна централа, съобщиха от пресслужбата на централата. "Атаките срещу цивилни автомобили и убийствата на мирни хора са целенасочен тероризъм. Хората не трябва да се превръщат в цели", пише в съобщението.

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Засега няма коментар на инцидента от украинска страна.

От Международната агенция за атомна енергия съобщиха, че миналата седмица е бил убит служител на централата, но не дадоха подробности за инцидента. Генералният директор на агенцията Рафаел Гроси многократно е призовавал враждуващите страни да проявят сдържаност.

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