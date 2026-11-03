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Преговорите за войната в Украйна, във формат САЩ, Киев и Москва, ще се състои идния вторник.

Русия - Украйна

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф съобщи, че на 10 и 11 ноември в Абу Даби, столицата на Обединените арабски емирства, ще се проведат преговори между Русия и Украйна с американско посредничество, предаде Франс прес.

В края на октомври Русия заяви, че е готова да възобнови тези мирни преговори, които са в застой от началото на годината.

Последната тристранна среща между руската, украинската и американската делегации се състоя в средата на февруари в Женева, Швейцария, без да доведе до разрешаване на конфликта, тъй като и двете страни настояваха да бъдат изпълнени техните условия, съобщи БТА.

"Дискусиите ще се отнасят до мерките за сигурност след края на войната, деескалацията, хуманитарните усилия и следващите стъпки към мира", поясни Уиткоф в социалната платформа Екс.

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Освен това специалният пратеник на САЩ уточни, че американските преговарящи ще посетят Брюксел през тази седмица, за да се срещнат с "представители на Франция, Германия, Великобритания, ЕС и НАТО, за да обсъдят гаранциите за сигурност за Украйна".

Участието на европейски представители в планираните мирни преговори между Русия, Украйна и САЩ ще бъде необходимо на определен етап, заяви преди дни говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс и ТАСС. Песков каза, че към момента не е имало подробни обсъждания за такова участие.

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