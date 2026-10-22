Русия и Украйна са размениха в Беларус телата на загинали войници на фона нови масирани удари
Новата хуманитарна операция се провежда часове след срещата на Путин с Уиткоф
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Русия и Украйна извършиха нова размяна на тела на загинали в конфликта между тях войници, предадоха Ройтерс и ТАСС.
Русия - Украйна
Русия е предала 252 тела и е получила 25 в замяна, предаде агенция БелТА. Според беларуската медия обменът се е състоял на граничен пункт "Новая Гута", разположен между северната украинска Черниговска област и югоизточната беларуска Гомелска.
Информацията за операцията беше потвърдена от депутата в руската Държавна дума Шамсаил Саралиев, който участва в парламентарната координационна група по въпросите на войната в Украйна. По думите му общо 277 тела са били предадени между двете страни.
На територията на Беларус досега са проведени над 70 хуманитарни операции, свързани с размяна на военнопленници и репатриране на телата на загинали военнослужещи.
На 17 септември Русия предаде на Украйна телата на 252 загинали, а Киев върна 23 тела на руски военнослужещи. Размяната отново се състоя на пункта "Новая Гута".
На 13 август двете държави също проведоха размяна, при която Украйна получи 261 тела, а Русия - 24. На 16 юли Москва предаде 501 тела на украинската страна и получи 31.
Въпреки продължаващите военни действия размяната на военнопленници и връщането на телата на загинали остават сред малкото области, в които Москва и Киев поддържат практически контакти.
Новата хуманитарна операция се провежда на фона на продължаващи взаимни удари и усилия за възобновяване на преговорите за прекратяване на войната.
Русия обяви готовност за подновяване на преговорите с американско посредничество през ноември, а украинският президент Володимир Зеленски също изрази надежда, че разговорите могат да бъдат възобновени в началото на следващия месец.
През нощта и двете страни обаче проведоха мащабни атаки.
21 баластични ракети срещу Киев
Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че след приключилите преговори на Уиткоф с Путин, Русия е изстреляла 21 балистични ракети срещу Киев на три вълни от атаки, поразявайки и повреждайки инфраструктура, жилищни и търговски сгради и убивайки най-малко двама.
"Почти веднага след поредния кръг преговори Русия извърши целенасочени атаки. Това значи, че няма истинска промяна на отношението ѝ към всичко случващо се", заяви Зеленски в приложението Телеграм, визирайки последната среща между президента на Русия и специалния пратеник на Белия дом.
"Важно е да продължим да се опитваме да открием правилното решение за прекратяване на войната", допълни той. По-рано Укринформ съобщи и за 24 ранени при снощната руска атака срещу Киев.
От руското военно министерство обявиха, че тази нощ са нанесли масиран удар през нощта по военни обекти в Киев и Одеса.
"През нощта Въоръжените сили на Руската федерация нанесоха масиран удар с високопрецизно оръжие с наземно базиране и дронове, в резултат на който бяха поразени предприятия от военнопромишления комплекс на Украйна, произвеждащи и съхраняващи крилати ракети и дронове с малък и среден обсег, обекти от транспортната инфраструктура в Киев, а също обекти от пристанищната инфраструктура в Одеска област и морски съдове, използвани в интересите на ВСУ", се посочва в изявление на министерството, цитирано от ТАСС.