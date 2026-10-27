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Локалното прекратяване на огъня между Русия и Украйна влезе в сила, за да се позволи хуманитарна операция в окупирания от Москва град Олешки, съобщиха днес и двете воюващи страни в отделни изявления, цитирани от Ройтерс.

Русия - Украйна

Руското министерство на отбраната написа в Телеграм, че е спряло обстрела по посока на украинския град Херсон от 4:00 ч. московско време (3:00 ч. българско време), за да се подготви за хуманитарната операция в Олешки, който е град близнак на Херсон.

Украинският омбудсман Дмитро Лубинец потвърди във Фейсбук, че спирането на огъня от украинска страна е започнало в същия час.

Олешки се намира на левия бряг на река Днепър точно срещу Херсон, който е контролиран от украинските сили.

Около 2000 души са блокирани в Олешки, без да имат достъп до храна и лекарства. Те не могат да напуснат града заради мините и атаките с дронове в района, посочват Асошиейтед прес и БТА.

Преди ден Министерството на отбраната на Русия обвини Украйна, че неколкократно е нанесла удари с дронове и артилерия по контролирания от руските сили град Олешки преди сключването на местно примирие, предаде Ройтерс.

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Ведомството посочи, че по този начин е била нарушена доставката на лекарства и продоволствие, а мирните жители не са могли да напуснат града.

Миналия петък Украйна и Русия се споразумяха да сключат примирие в Олешки, което щеше да влезе в сила утре и да направи възможна доставката на хуманитарна помощ и евакуацията на местните жители чрез хуманитарни коридори.

Преди това Белият дом съобщи, че първата дама на САЩ Мелания Тръмп е помогнала за постигане на споразумение за локалното прекратяване на огъня в Олешки.

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