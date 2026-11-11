Според Киев представителите на Москва дошли на преговорите с "много строги директиви"

11898 Снимка: АП/БТА

Чуйте статията:

Русия и Украйна се споразумяха в Абу Даби за мащабен обмен на военнопленници, обяви след втория ден на преговорите ръководителят на руската делегация Владимир Медински, съобщи ТАСС. Според помощника на руския президент конкретните условия ще бъдат съобщени по-късно.

Според Медински по време на разговорите са били засегнати хуманитарни въпроси.

"Принципно се споразумяхме за нов мащабен обмен на пленници, конкретните условия ще бъдат обявени скоро", каза той след преговорите между Русия, САЩ и Украйна в Абу Даби. Руската делегация се връща още днес в Москва.

Давид Арахамия, член на украинската делегация и ръководител на фракцията на управляващата партия "Слуга на народа", нарече последния кръг от преговорите "един от най-трудните". Според него руските представители са "дошли с много строги директиви".

Преговорите за прекратяване на войната в Украйна ще продължат, заяви Медински непосредствено след края на преговорите между двете страни с посредничеството на САЩ в столицата на Обединените арабски емирства, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

"Диалогът ще продължи, без съмнение", каза Медински пред журналисти, без да предостави допълнителни подробности.

В същото време той отхвърли идеята за разговори между Москва и европейските държави, които подкрепят Киев, като отбеляза, че "не разбира напълно тяхната роля".

"Не сме получавали никакви мирни инициативи или конкретни предложения от европейските държави, затова е много трудно да знаем какво да обсъждаме", добави Медински.

Междувременно Джаред Къшнър - зетят на президента на САЩ Доналд Тръмп, обяви, че той и другият американски специален пратеник - Стив Уиткоф, ще пътуват утре до Москва, за да се срещнат с руския президент Владимир Путин, преди да разговарят с украинския му колега Володимир Зеленски в Дъблин.

"Стив и аз ще пътуваме утре до Москва, за да се срещнем с президента Путин, да проследим обсъденото днес и да се опитаме да постигнем напредък", каза Къшнър на пресконференция. "След това ще отпътуваме за Дъблин, за да се срещнем с президента Зеленски, да го запознаем с обсъденото и да разгледаме някои от идеите, които сме предложили", добави той.

По-рано ръководителят на украинска делегация Рустем Умеров съобщи, че след тристранната среща със САЩ и Русия, разговорите ще продължат с европейски партньори на Украйна.

Киев призова за прекратяване на военните действия преди каквото и да е обсъждане на архитектурата за сигурност в Европа, заяви представител на украинската делегация.

"Ние казахме, че бъдещата архитектура за сигурност трябва да бъде обсъдена едва след прекратяването на военните действия и въвеждането на гаранции за сигурност за Украйна, докато руснаците твърдят обратното", каза той.

Кремъл от своя страна заяви, че руската делегация не е била в контакт с европейските представители в Абу Даби и не са планирани подобни контакти.

В разговор с журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков също така заяви, че руският президент Владимир Путин е бил постоянно информиран по време на преговорите.

В работната програма на разговорите влизат спорните въпроси за границите, деескалацията на бойните действия, енергийната сигурност, корабоплаването в Черно море и размяната на военнопленници. Според дипломатически източници и международни медии украинската страна е отклонила предложение на Вашингтон за териториални корекции в Донбас и настоява за непоколебими гаранции за сигурност.

Първият кръг от срещите в Обединените арабски емирства продължи четири часа и половина, като представителите на Киев и Москва са разговаряли на руски език. Представителят на Белия дом Джаред Къшнър определи дискусиите като конструктивни, а украинският президент Володимир Зеленски посочи освобождаването на пленниците като първостепенна задача за Киев. Руската делегация на срещата се ръководи от Владимир Медински.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.