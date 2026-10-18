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Двата дрона, които вчера бяха свалени от румънски изтребители F-16 при навлизане във въздушното пространство на страната, вероятно са били руски, заяви днес румънският министър на отбраната Раду Мируца, цитиран от Ройтерс.

Балканите

Той обясни, че свалените снощи дронове са летели със скорост от 450 км/ч. "Това ни кара да мислим, че са били дронове Геран-4 руско производство с реактивен двигател", каза Мируца и допълни: "Това е първият път, в който сваляме такива дронове".

Безпилотните летателни апарати бяха свалени два дни след като два химически танкера бяха атакувани край румънското крайбрежие на Черно море в последните от поредица нападения, показващи рисковете за търговското корабоплаване по източния фланг на НАТО, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

"НАТО е готова и способна да реагира на всяка потенциална заплаха, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, за да защити нашата територия и нашите граждани", е казал представител на алианса пред агенцията.

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Външният министър на Румъния Оана Цою съобщи, че Северноатлантическият съвет ще има среща във вторник, за да обсъди отбраната и сдържането в Черно море.

Най-малко пет товарни кораба бяха ударени край бреговете на Румъния и на България през последните две седмици, а 23 моряци бяха убити или са в неизвестност, припомня Ройтерс.

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