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Румъния свика специално заседание на Северноатлантическия съвет на НАТО, след като два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили свалиха два дрона над Черно море на 17 октомври. Срещата е насрочена за вторник, 20 октомври, и ще бъде посветена на отбраната и възпирането в Черноморския регион, съобщи румънският външен министър Оана Цою.

Двата безпилотни летателни апарата са навлезли без разрешение във въздушното пространство на Румъния в района на крайбрежния град Сулина, близо до делтата на Дунав. Те са били свалени в рамките на няколко минути, след като са пресекли границата, съобщиха румънските власти, цитирани от "Евронюз" и германската обществена медия "Дойче веле".

Според информация на румънското Министерство на националната отбрана радарните системи първоначално са засекли група въздушни цели на около 120 километра източно от Змийския остров, които са се придвижвали в югозападна посока. В 17:43 часа от военновъздушната база Борча са излетели два изтребителя F-16, изпълняващи задачи по охрана на въздушното пространство.

Първият дрон е навлязъл в румънското въздушно пространство в 17:59 часа и е бил свален две минути по-късно, на около 25 километра югоизточно от Сулина. Вторият е бил унищожен в 18:05 часа, на приблизително 20 километра източно от града, след като е останал пет минути във въздушното пространство на страната.

Румънското военно министерство уточни, че двете цели са били реактивни ударни дронове от семейството "Геран". Засега властите не са обявили окончателно установен произход на апаратите.

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Министърът на отбраната Раду Мируца потвърди, че дроновете са били унищожени от двама различни румънски военни пилоти. Той поздрави военнослужещите за бързата реакция и подчерта значението на подготовката на силите за противовъздушна отбрана.

Външният министър Оана Цою съобщи, че Букурещ вече е информирал съюзниците си в НАТО и партньорите от Европейския съюз за инцидента. По думите ѝ Румъния ще продължи да поставя противовъздушната отбрана и морската сигурност сред основните си приоритети.

"Черно море отново ще бъде безопасно", заяви Цою в социалната мрежа "Екс".

Румънското външно министерство подчерта, че Черно море е жизненоважна транспортна артерия за международната търговия, през която преминават доставки на зърно, енергийни ресурси и промишлени стоки. Поради това сигурността в региона има пряко значение за световната продоволствена и енергийна стабилност.

Особен акцент в позицията на Букурещ е поставен върху сътрудничеството с България. Според румънското външно министерство двете държави поддържат тесни контакти на всички равнища, за да подобрят координацията си и да ускорят създаването на Център за морска сигурност на Европейския съюз в Черно море.

Инициативата има за цел да подобри обмена на информация, наблюдението на морската обстановка и защитата на критичната инфраструктура, включително пристанища, подводни комуникации и енергийни съоръжения.

Инцидентът край Сулина се случва на фона на поредица от опасни събития в Черно море през последните дни.

Само през седмицата преди свалянето на двата дрона радарните системи на страната засякоха осем отделни случая въздушни цели в украинското въздушно пространство близо до румънската граница. При четири от тези случаи безпилотни апарати са навлезли за кратко на румънска територия. През това време бяха регистрирани нападения срещу търговски кораби в Черно море в румънски териториални води. Това засили опасенията за безопасността на корабоплаването и за възможното разширяване на последиците от войната в Украйна върху съседните държави.

Румънските власти разследват и инцидента с търговски плавателни съдове край Сулина. Сред тях е пожар на танкер под флага на Коморските острови, за който екипажът е съобщил, че може да е причинен от удар с дрон. Официално потвърждение за причината не е обявено.

Президентът на Румъния Никушор Дан вече заяви, че страната ще реагира на заплахите срещу корабоплаването, но подчерта необходимостта първо да бъдат събрани достатъчно доказателства за обстоятелствата около отделните инциденти.

Букурещ настоява въпросите за сигурността в Черно море да получат по-голямо внимание както в НАТО, така и в Европейския съюз. Румъния предложи и създаването на съвместно военно командване на черноморските държави от Алианса с ротационно ръководство.

Предстоящото заседание на Северноатлантическия съвет ще бъде поредна стъпка в обсъждането на мерките за защита на източния фланг на НАТО.

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