Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Румънската разузнавателна служба съобщи, че е разкрила мрежа за саботажи, координирана от Русия. В съобщението, публикувано на страницата на службата в интернет, се казва, че мрежата е разкрита в сътрудничество с местни и чуждестранни партньори.

Русия на Путин

Според разпространената информация групата е отговорна за пожар през септември на индустриална площадка в Централна Румъния в близост до държавно предприятие от отбранителната промишленост - оръжейния завод "Карфил" в Брашов.

"Координаторите в Руската федерация са възложили (на групата) широк кръг от цели в региона: държавни и частни производствени обекти за въоръжение, както и други цели от военен и индустриален интерес", посочва цитираният източник.

Трима чуждестранни граждани - един украинец и двама белоруси - са обект на разследване от страна на Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма. Двама от заподозрените са арестувани в Германия, където са планирали подобни операции, а третият е открит в Полша.

Рубио: Войната в Украйна може да прерасне в саботажи в съседни държави от НАТО
Виж още Рубио: Войната в Украйна може да прерасне в саботажи в съседни държави от НАТО

Апелативният съд в Букурещ е издал европейски заповеди за арест на тримата, като решението е взето в тяхно отсъствие. Румънските власти предприемат необходимите стъпки за осигуряване на екстрадицията им в Румъния, предаде БТА.

Събраните до момента данни сочат, че задачите на мрежата не са били ограничени само до Румъния. Нейните координатори в Руската федерация са ѝ възложили широк кръг от цели в целия регион, включително държавни и частни предприятия за производство на оръжие, както и други обекти от военен и промишлен интерес.

Русия многократно е отричала обвиненията в саботажни действия в Европа, отбелязва в свой материал по темата Ройтерс.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Криско за сина си Дани и синдрома на Даун: Най-големите победи се случват вкъщи Лайф
Криско за сина си Дани и синдрома на Даун: Най-големите победи се случват вкъщи
15675
Клуб от НБЛ за Тити Папазов: Срам ни е, че подобно нещо е президент на БФБ (видео) Корнер
Клуб от НБЛ за Тити Папазов: Срам ни е, че подобно нещо е президент на БФБ (видео)
14550
Пазарът на имоти в България е на две скорости: Цените растат, сделките намаляват Бизнес
Пазарът на имоти в България е на две скорости: Цените растат, сделките намаляват
3745
САЩ ще създават генетично подобрени кучета за армията IT
САЩ ще създават генетично подобрени кучета за армията
2356
Американец, известен като "Пикасо на резбарите на тикви", отбелязва 40 години творчество за Хелоуин Impressio
Американец, известен като "Пикасо на резбарите на тикви", отбелязва 40 години творчество за Хелоуин
3568
Исторически американски презокеански лайнер ще се превърне в най-големия изкуствен риф в света Trip
Исторически американски презокеански лайнер ще се превърне в най-големия изкуствен риф в света
3935
От Начо до Наполеон: 15 любими храни, кръстени на истински хора Вкусотии
От Начо до Наполеон: 15 любими храни, кръстени на истински хора
1719
Астролог посочи зодиите, които винаги пристигат навреме Zodiac
Астролог посочи зодиите, които винаги пристигат навреме
1438
Типично есенно време през седмицата: Облаци, валежи и малко слънце Времето
Типично есенно време през седмицата: Облаци, валежи и малко слънце
1528