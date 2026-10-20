Кабинетът с премиер Лука Никулеску включва 12 министри от Социалдемократическата партия и шестима независими

723 Снимка: БТА/АП

Чуйте статията:

Съвместно заседание на двете камари на парламента на Румъния е одобрило правителството, предложено от номинирания за премиер Лука Никулеску, съобщи "Диджи 24".

Според източници на телевизията, проектокабинетът е събрал много повече от необходимите му 233 гласа, за да встъпи в длъжност - около 270.

Дипломатът Лука Никулеску, бивш посланик в Париж, е четвъртата номинация за премиер, откакто десноцентристкото правителство на лидера на либералите Илие Боложан беше свалено с вот на недоверие на 5 май и страната изпадна в политическа криза, която продължи близо половин година.

Предложеното от Никулеску правителство включва 12 министри от Социалдемократическата партия - най-голямата парламентарна сила, и шестима независими.

Гласуването на депутатите се проведе един по един по азбучен ред с по две топки и две урни.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Бяла топка, поставена в бялата урна и черна топка, поставена в черната урна, означават глас "за", обратното - "против". За "въздържал се" и двете топки се пускат в черната урна.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.