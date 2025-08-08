316 Снимка: istock by Getty Images

Румънското правителство чрез посолството на Румъния в САЩ e сключило споразумение за лобиране с американската консултантска компания "Глоубъл секюрити енд иноватив стратеджис" (Global Security and Innovative Strategies LLC (GSIS), специализирана в областта на сигурността и обществената безопасност, за да бъде приета отново страната в програмата за безвизово пътуване, съобщават местните медии. Същата фирма е оказала съдействие на Катар в успешните усилия за включване в програмата за безвизово пътуване, отбелязва в. "Адевърул".

На 10 януари тази година бе съобщено, че Румъния става част от програмата за безвизово пътуване в САЩ, като се очакваше мярката да влезе в сила от 31 март. Новата администрация във Вашингтон след встъпването в длъжност на президента Доналд Тръмп обаче изключи Румъния от програмата през май.

Още в края на март Департаментът за вътрешна сигурност на САЩ обяви, че замразява мярката, за да направи нов преглед на решението за включване на Румъния в програмата в съответствие с опасенията на администрацията на Тръмп за сигурността на страната. В резултат на преоценката Румъния бе извадена от програмата на 2 май.

Американската компания ще предоставя консултантски услуги на Румъния за международното сътрудничество между Румъния и САЩ по въпроси от двустранен интерес. Особено внимание ще бъде обърнато на взаимните изисквания за обществена безопасност, сигурност и сътрудничество по въпроси, свързани с търговията и пътуванията, се посочва в споразумението, видяно от румънският информационен сайт Профит.ро (Profit.ro).

Румъния ще заплаща месечен хонорар от 25 000 долара за предоставените услуги. Споразумението е валидно до 31 октомври 2025 г. и носи подписите на посланика на Румъния в САЩ Андрей Мурару и на основния партньор в американската компания и един от съоснователите на фирмата Ноа Кролоф, посочва сайтът Нюз.

Кролоф е бил в продължение на повече от 4 години, в периода 2009-2013 г., началник на кабинета в Министерството на вътрешната сигурност (US Department of Homeland Security) във Вашингтон - институцията, която инициира решенията за допускане на чужди държави в програмата за безвизово пътуване, отбелязва "Адевърул".

Румъния бе изключена от програмата за безвизово пътуване заради анулирането на резултата от първия тур на президентските избори миналата година, показва вътрешен документ на администрацията на Доналд Тръмп, посочва в. "Адевърул".

