Румънското правителство чрез посолството на Румъния в САЩ e сключило споразумение за лобиране с американската консултантска компания "Глоубъл секюрити енд иноватив стратеджис" (Global Security and Innovative Strategies LLC (GSIS), специализирана в областта на сигурността и обществената безопасност, за да бъде приета отново страната в програмата за безвизово пътуване, съобщават местните медии. Същата фирма е оказала съдействие на Катар в успешните усилия за включване в програмата за безвизово пътуване, отбелязва в. "Адевърул".

САЩ с нова мярка: Гаранции до $15 000 за туристически и бизнес визи
Виж още САЩ с нова мярка: Гаранции до $15 000 за туристически и бизнес визи

На 10 януари тази година бе съобщено, че Румъния става част от програмата за безвизово пътуване в САЩ, като се очакваше мярката да влезе в сила от 31 март. Новата администрация във Вашингтон след встъпването в длъжност на президента Доналд Тръмп обаче изключи Румъния от програмата през май.

Още в края на март Департаментът за вътрешна сигурност на САЩ обяви, че замразява мярката, за да направи нов преглед на решението за включване на Румъния в програмата в съответствие с опасенията на администрацията на Тръмп за сигурността на страната. В резултат на преоценката Румъния бе извадена от програмата на 2 май.

Американската компания ще предоставя консултантски услуги на Румъния за международното сътрудничество между Румъния и САЩ по въпроси от двустранен интерес. Особено внимание ще бъде обърнато на взаимните изисквания за обществена безопасност, сигурност и сътрудничество по въпроси, свързани с търговията и пътуванията, се посочва в споразумението, видяно от румънският информационен сайт Профит.ро (Profit.ro).

Румъния ще заплаща месечен хонорар от 25 000 долара за предоставените услуги. Споразумението е валидно до 31 октомври 2025 г. и носи подписите на посланика на Румъния в САЩ Андрей Мурару и на основния партньор в американската компания и един от съоснователите на фирмата Ноа Кролоф, посочва сайтът Нюз.

Кролоф е бил в продължение на повече от 4 години, в периода 2009-2013 г., началник на кабинета в Министерството на вътрешната сигурност (US Department of Homeland Security) във Вашингтон - институцията, която инициира решенията за допускане на чужди държави в програмата за безвизово пътуване, отбелязва "Адевърул".

Румъния бе изключена от програмата за безвизово пътуване заради анулирането на резултата от първия тур на президентските избори миналата година, показва вътрешен документ на администрацията на Доналд Тръмп, посочва в. "Адевърул".

ИЗБРАНО
Владо Николов, Диляна Попова, Venci Venc', Георги Янев и Мира Радева влизат в "Traitors: Игра на предатели" Лайф
Владо Николов, Диляна Попова, Venci Venc', Георги Янев и Мира Радева влизат в "Traitors: Игра на пре...
9697
Бойко Величков е фаворит за нов спортен директор на ЦСКА Корнер
Бойко Величков е фаворит за нов спортен директор на ЦСКА
5629
Българският интерконектор на Странджа ще е под прицел на чиновниците в ЕК Бизнес
Българският интерконектор на Странджа ще е под прицел на чиновниците в ЕК
10457
Космическият телескоп на НАСА откри доказателство за нова гигантска планета IT
Космическият телескоп на НАСА откри доказателство за нова гигантска планета
1489
Първа българска балерина спечели място в трупата на "Болшой театър" Impressio
Първа българска балерина спечели място в трупата на "Болшой театър"
12212
Нощ в Париж: От Инстаграм до Инсомния URBN
Нощ в Париж: От Инстаграм до Инсомния
2076
Бурни ветрове затрудняват фериботните услуги в Гърция Trip
Бурни ветрове затрудняват фериботните услуги в Гърция
499
Само за 10 минути: Домашен сусамов тахан Вкусотии
Само за 10 минути: Домашен сусамов тахан
3012
Рядко пълнолуние на 9 август: Как тази нощ ще промени живота ви завинаги? Zodiac
Рядко пълнолуние на 9 август: Как тази нощ ще промени живота ви завинаги?
4160
Жегата се завръща - до 42 градуса през уикенда Времето
Жегата се завръща - до 42 градуса през уикенда
4944