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Държавният секретар на САЩ Марко Рубио каза днес в Мумбай, че Вашингтон не е разполагал с предварителна информация за забавянето на осигуряваните от американската сателитна система "Старлинк" комуникации, използвани от украинската армия при бойните действия.

Русия - Украйна

"Президентът (на САЩ Доналд Тръмп) няма нищо общо с решенията, които се взимат от "Старлинк" и "Старшилд" и от Илон Мъск", отбеляза държавният секретар на САЩ.

"Това е частна фирма. Президентът не управлява тази компания и не може да направлява тази компания, за да направи каквото и да било. Казвам ви - нямахме предварителна информация", допълни той.

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Тръмп каза миналата седмица, че нито той, нито Мъск, чиято компания "Спейс Екс" притежава системата за сателитен интернет "Старлинк", са отговорни за това, че Украйна е загубила достъп до услугата.

Американският в. "Уолстрийт джърнъл" написа, че Мъск е наредил забавянето на работата на военната разновидност на сателитната система "Старлинк" - "Старшийлд", на която Украйна разчита.

Освен това Рубио заяви в Индия, че според него вчерашната среща в норвежката столица Осло между украинския президент Володимир Зеленски и американския специален пратеник Стив Уиткоф е била "позитивна", без "нищо неочаквано" или "изненадващо", предаде Ройтерс.

"Срещата беше позитивна - нищо изненадващо, нищо изненадващо", посочи американският първи дипломат в Мумбай. Вчера той пристигна в Индия на двудневна визита.

По думите на Рубио специалният пратеник Уиткоф е на път за Санкт Петербург.

"Сега той, въоръжен с тези идеи (от срещата със Зеленски - бел. ред.), може да ги сподели в Санкт Петербург с руската страна. И нека да видим дали сме в състояние да постигнем някакъв напредък", каза Рубио пред представители на медиите в Мумбай.

По информация на Ройтерс Уиткоф ще се срещне с руския президент Владимир Путин и съветника му по въпросите на инвестициите и на икономическото сътрудничество с чужбина Кирил Дмитриев, който е и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ).

В Осло Зеленски заяви след срещата, че Украйна има ясна визия за това как да се постигне мир във войната с Русия, предаде Укринформ.

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