Дипломат №1 на Вашингтон защити сделката между Вашингтон и Москва за доставки на дизел

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Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че президентът Доналд Тръмп ще отдели до 60 дни, за да оцени икономическото въздействие на свързаните с Русия санкции и мита, които отмени наскоро. Той допълни, че служителите от администрацията искат повече време, за да оценят ситуацията, предаде Ройтерс.

Тръмп подписа указ, който отменя ключови санкции и мита, съгласно закон на името на покойния сенатор Линдзи Греъм, който той подписа миналия месец по настояване на конгресмени, настояващи за допълнителен натиск върху Москва заради войната в Украйна.

Мерките, включително митата върху руските стоки и санкциите за страните, купуващи руски петрол и газ, трябваше да влязат в сила следващата седмица. В указа от петък не се уточнява колко дълго ще важи освобождаването от мита, но Рубио заяви, че Тръмп е избрал 60-дневен преглед.

"Мисля, че президентът иска да използва 60-дневния период, за да анализира какво ще означава налагането както на санкции, така и на мита за световната и американската икономика", заяви Рубио.

Указът предизвика критики от украинския президент Володимир Зеленски, който предупреди, че това би удължило войната.

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Допълнително Рубио защити и отделно споразумение на САЩ с Русия за увеличаване на доставките на дизел на световните пазари, насочено към облекчаване на цените на горивата, които се повишиха на фона на войната с Иран и прекъсванията на енергийните доставки.

"Този ​​дизел ще бъде продаден по един или друг начин. Единствената разлика е колко от него щяха да получат САЩ", заяви Рубио. Съгласно споразумението, Тръмп заяви, че Русия първоначално ще достави над 300 000 тона дизел на САЩ, последвани от доставки през ноември - и след това.

Споразумението за дизела е "морков в опит да се сложи край на войната, а не икономически спасителен пояс" за Русия, заяви министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт пред американски медии.

"Единственият начин да получат допълнителен дизел за износ е, ако откажат конфликта с Украйна. Ако Русия може да изнесе допълнителен дизел на пазара, това би било от полза за американските потребители. Това оказва натиск, който би бил едновременно от полза за американските потребители и би бил стъпка напред към мира във войната между Русия и Украйна", допълни той.

Рубио заяви, че сделката за дизела и отмяната на санкциите отразяват предизвикателството за управление на конфликтите в Близкия изток и Украйна, които са нарушили световните енергийни доставки.

"Тези конфликти по света започват да се сблъскват един с друг", заяви той.

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