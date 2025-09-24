Държавният секретар е призовал за край на кръвопролитията, а руският външен министър напомнил да следват договореното от Тръмп и Путин в Аляска

2353 Снимка: AP Photo/Stefan Jeremiah, Pool/БТА

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и външният министър на Русия Сергей Лавров се срещнаха в Ню Йорк. Двамата първи дипломати обсъдиха войната в Украйна, съобщиха от Държавния департамент и от руското външно министерство. Американската и руската делегация разговаряха в кулоарите на сесията на ООН.

Руско-американската среща е проведена при закрити врата и без встъпителни думи. Двамата първи дипломати не са направили изявления след нея.

Рубио е призовал за край на кръвопролитията в Украйна, а в екипа му присъстваше и президентският съветник по сигурността Майк Уолц.

Американският държавен секретар е повторил призива на президента Доналд Тръмп за нуждата Москва да предприеме важни стъпки към устойчиво решение на руско-украинския конфликт, уточнява говорителят на Държавия департамент Томи Пигът, цитиран от БТА.

"Ръководителите на външните министерства обмениха мнения относно разрешаването на украинската криза, надграждайки постигнатите по време на руско-американската среща на върха в Анкоридж. Потвърден беше взаимен интерес за намиране на мирно решение", гласи съобщението на МВнР на Руската федерация след срещата.

Лавров е акцентирал на готовността на Руската федерация да "се придържа към изработената от лидерите на Русия и САЩ в Аляска линия, в това число координирането с американската страна на усилията по отстраняване на първопричините за възникването на украинския конфликт".

Снимка: AP Photo/Stefan Jeremiah, Pool/БТА

Външният министър на Русия е подчертал неприемливостта на тезите и схемите, които се промотират от Киев и някои европейски столици, насочени към удължаване на конфликта, предава ТАСС.

И от американска, и от руска страна са отбелязали необходимостта от възстановяването на нормалното функциониране на дипломатическите мисии.

Снимка: AP Photo/Stefan Jeremiah, Pool/БТА

Срещата между Лавров и Рубио на американска земя идва след завоя на Тръмп по отношение на войната и Русия и изказването му, че РФ е "хартиен тигър", а страните от НАТО трябва да свалят руските самолети, нарушители на натовското въздушно пространство.

Кремъл му отговори, че Русия е "мечка", а не "тигър", а мечките не са хартиени.

Срещата е първата на високо ниво между двете страни от 15 август, когато Тръмп посрещна Путин в Аляска, а двамата първи дипломати ги придружаваха.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.