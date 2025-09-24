Рубио и Лавров се срещнаха в Ню Йорк, на масата - войната в Украйна
Държавният секретар е призовал за край на кръвопролитията, а руският външен министър напомнил да следват договореното от Тръмп и Путин в Аляска
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и външният министър на Русия Сергей Лавров се срещнаха в Ню Йорк. Двамата първи дипломати обсъдиха войната в Украйна, съобщиха от Държавния департамент и от руското външно министерство. Американската и руската делегация разговаряха в кулоарите на сесията на ООН.
Руско-американската среща е проведена при закрити врата и без встъпителни думи. Двамата първи дипломати не са направили изявления след нея.
Рубио е призовал за край на кръвопролитията в Украйна, а в екипа му присъстваше и президентският съветник по сигурността Майк Уолц.
Американският държавен секретар е повторил призива на президента Доналд Тръмп за нуждата Москва да предприеме важни стъпки към устойчиво решение на руско-украинския конфликт, уточнява говорителят на Държавия департамент Томи Пигът, цитиран от БТА.
"Ръководителите на външните министерства обмениха мнения относно разрешаването на украинската криза, надграждайки постигнатите по време на руско-американската среща на върха в Анкоридж. Потвърден беше взаимен интерес за намиране на мирно решение", гласи съобщението на МВнР на Руската федерация след срещата.
Лавров е акцентирал на готовността на Руската федерация да "се придържа към изработената от лидерите на Русия и САЩ в Аляска линия, в това число координирането с американската страна на усилията по отстраняване на първопричините за възникването на украинския конфликт".
Външният министър на Русия е подчертал неприемливостта на тезите и схемите, които се промотират от Киев и някои европейски столици, насочени към удължаване на конфликта, предава ТАСС.
И от американска, и от руска страна са отбелязали необходимостта от възстановяването на нормалното функциониране на дипломатическите мисии.
Срещата между Лавров и Рубио на американска земя идва след завоя на Тръмп по отношение на войната и Русия и изказването му, че РФ е "хартиен тигър", а страните от НАТО трябва да свалят руските самолети, нарушители на натовското въздушно пространство.
Кремъл му отговори, че Русия е "мечка", а не "тигър", а мечките не са хартиени.
Срещата е първата на високо ниво между двете страни от 15 август, когато Тръмп посрещна Путин в Аляска, а двамата първи дипломати ги придружаваха.