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Илон Мъск, милиардерът и собственик на компаниите "Тесла" и "Спейс Екс" похарчи близо половин милиард долара за подкрепата си за Републиканската партия на междинните избори в САЩ, но рекордните суми не му донесоха никаква полза, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

САЩ

Само трима от общо 43 републиканци, които Мъск подкрепи в предизборната надпревара за Камарата на представителите, победиха във вторник вечерта, а 33-ма претърпяха поражение. До късно вчера все още не беше ясно как са се представили останалите седем кандидати за долната камара на Конгреса, но представителите на Демократическата партия имат преднина на този етап.

От общо седемте кандидати за Сената, които Мъск подкрепи финансово, шестима загубиха, а изходът от надпреварата за последния претендент е все още неизвестен. Става въпрос за изборите в щата Аляска, където кандидатката от демократите Мери Пелтола запазва лека преднина при преброени 77% от бюлетините.

В щата Тексас, където се намира седалището на компаниите "Спейс Екс" и "Тесла" и където Мъск възнамерява да построи предприятие за производство на чипове, американският милиардер също не постигна успех, след като похарчи почти 230 милиона долара на изборите за щатски кандидат за Сената, 5 милиона долара за вота за губернатор и 500 000 долара за изборите за заместник-губернатор.

Несъразмерните дарения на Мъск, които доведоха до рекордни разходи на тези междинни избори, предизвикаха острото недоволство на демократите, които посочиха, че разследванията срещу технологичния милиардер и неговите предприятия ще бъдат от първостепенен приоритет. Демократическата партия заяви, че след като догодина официално поеме контрола над двете камари на Конгреса, ще прокара реформа за финансирането на предизборните кампании.

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Според "Оупън Сикретс", неправителствената организация за наблюдение на финансирането на американските партии, Мъск е похарчил 445 милиона долара само за федералните избори. Той е отделил още десетки милиони долари за политическо финансиране чрез съмнителни неправителствени организации, които разкриват по-малко информация за дарителите си, отколкото комитетите за политическо действие.

Алекс Спиро, адвокатът на Илън Мъск, както и комитетът за политическо действие на милиардера отказаха да коментират информацията.

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