Той бе сочен за фаворит на президентските избори в неделя, но претърпя изненадваща загуба от левия кандидат и действащ президент Луиз Инасио Лула да Силва

8095 Снимка: БТА

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Бразилският сенатор Флавио Болсонаро е напуснал страната и е заминал за САЩ, след като загуби президентските избори в неделя и отказа да изпълни разпореждане на Върховния съд да предаде паспортите си, съобщи Ройтерс, цитирайки двама бразилски служители.

Посолството на Съединените щати в Бразилия не е отговорило още на искането на Ройтерс за коментар. Агенцията отбелязва, че адвокатът на Болсонаро също е отказал коментар.

Болсонаро бе сочен за фаворит на президентските избори в неделя, но претърпя изненадваща загуба от левия кандидат и действащ президент Луиз Инасио Лула да Силва. Вчера той получи 24-часов срок да предаде паспортите си във връзка с разследване за пране на пари, обвинение, което той отрича. Този срок вече е изтекъл, посочват други двама служители, което е довело до анулиране на документите му.

Бащата на Флавио, бившият бразилски президент Жаир Болсонаро, също замина за САЩ, след като отказа да признае загубата си от Лула да Силва през 2022 г., припомня БТА.

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Впоследствие той се завърна в Бразилия, но по-късно бе осъден на 27 години затвор за планиране на държавен преврат. Синът му все още не е признал официално поражението си. В неделя той заяви, че ще иска анулиране на резултатите поради предполагаеми нередности при гласуването, но неговата Либерална партия, която издигна кандидатурата му, обяви вчера, че признава победата на Луиз Инасио Лула да Силва.

Високопоставен служител на федералната полиция на Бразилия заяви, че Болсонаро не е напуснал страната през нито един от официалните гранични пунктове.

Едуардо Болсонаро, по-малкият брат на Флавио, който живее в САЩ, заяви преди вота, че евентуална загуба на изборите би наложила той да напусне страната.

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