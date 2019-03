Изгряваща звезда на Демократическата партия се включи в надпревата за Белия дом на следващите избори през 2020 г. Бившият представител на Тексас в Конгреса БЕто О`Рурк обяви, че се кандидатира за номинацията на своята партия за президент.

Дали Бето О`Рурк ще е рок звездата на демократите в кампанията 2020, както мнозина се надяват - кандидатът тепърва трябва да покаже в следващите месеци пред избирателите.

Той обяви амбициите си за Белия дом във видеопослание, в което определи моментът на изпитание като възможност за страната.

I am running to serve you as the next president. The challenges we face are the greatest in living memory. No one person can meet them on their own. Only this country can do that, and only if we build a movement that includes all of us. Say you're in: https://t.co/EKLdkVET2u pic.twitter.com/lainXyvG2n