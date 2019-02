Оъоснователят на британската група "Пинк Флойд" Роджър Уотърс разкритикува бъдещия концерт за събиране на средства за хуманитарна помощ за Венецуела, твърдейки, че събитието, подкрепяно от САЩ, е опит за опетняване на социалистическото венецуелско управление, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Милиардерът Ричард Брансън подкрепя спектакъла, който ще се състои в петък в колумбийския граничен град Кукута. Целта е да се съберат 100 милиона долара, за да се предоставят храна и лекарства на венецуелците. На концерта ще пеят латино звездите Луси Фонси, Начо, Алехандро Санс и Малума. Събитието се сравнява с организирания от Боб Гелдоф концерт през 1985 г. за събиране на помощи за гладуващите в Етиопия.

"Това няма изобщо нищо общо с хуманитарна помощ", заяви 75-годишният Уотърс. "Това има нещо общо с Ричард Брансън, който повярва на САЩ, които казаха: "Ние решихме да вземем контрол върху Венецуела поради каквато и да е причина", заяви музикантът във видео, разпространено в акаунта му в Twitter.

Уотърс допълни, че усилията за подпомагане на Венецуела са част от опитите на САЩ да обрисуват фалшива картина, за да оправдае смяната на режима. Към днешна дата няма "нито хаос, нито убийство, нито очевидна диктатура" във Венецуела, твърди китаристът и вокал, въпреки че дори данни на венецуелското правителство показват, че ръстът на убийствата в страната е сред най-високите в света.

"Искаме ли наистина Венецуела да се превърне в друг Ирак, или Сирия, или Либия? Аз не искам, нито пък го иска венецуелският народ", казва Уотърс.

The Red Cross and the UN, unequivocally agree, don’t politicize aid. Leave the Venezuelan people alone to exercise their legal right to self determination. pic.twitter.com/I0yS3u75b6