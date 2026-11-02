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Извънредни прекъсвания на тока бяха въведени в украинската столица Киев и региона по решение на националния електроенергиен системен оператор "Укренерго", съобщи частният енергиен доставчик ДТЕК, цитиран от Ройтерс.

Русия - Украйна

Вчера украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че стотици хиляди негови сънародници са останали без ток в областите Виницка, Днепропетровска, Житомирска и Хмелницка заради руските удари по електроенегийната инфраструктура на Украйна.

На този фон украинските въоръжени сили съобщиха, че са евакуирали 167 души от райони в Херсонска област, застрашени от военните действия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Евакуацията е извършена малко преди изтичането на временното примирие, договорено в района на контролирания от Русия град Олешки, откъдето преди два дни бяха изведени няколко автобуса с местни жители.

Шестдневното примирие в Олешки и околностите му беше постигнато с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп и с участието на папа Лъв Четиринадесети. Действието му трябва да приключи в полунощ московско време (23:00 ч. българско време).

Това е най-продължителното временно локално прекратяване на бойните действия от началото на руската инвазия в Украйна през 2022 година.

Областният управител на Херсонска област Олександър Прокудин призова жителите да бъдат особено предпазливи заради предстоящото изтичане на примирието.

"Настоятелно ви призовавам да не посещавате така наречените "червени зони" - районите и населените места в близост до река Днепър", написа Прокудин в Телеграм. Той предупреди, че руските удари там продължават с висока интензивност и опасността за живота на хората остава изключително голяма.

Междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, цитиран от руски информационни агенции, че Москва оценява положително начина, по който е проведена операцията в Олешки, както и координацията между омбудсманите на Русия и Украйна.

Папа Лъв Четиринадесети изрази надежда, че сътрудничеството между Москва и Киев при прилагането на примирието в Олешки ще даде тласък на по-широки усилия за постигане на мир.

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Мелания Тръмп написа в Екс, че примирието е позволило на местните жители да се придвижват свободно и да получат достъп до храна, чиста вода и лекарства. По думите ѝ то им е върнало и чувството за достойнство, като ги е освободило от постоянната заплаха от нападения.

Вчера жители на Олешки успяха да стигнат до контролирана от Украйна територия след продължително пътуване по заобиколен маршрут. Градът се намира само на няколко километра от фронтовата линия.

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