Демократическата партия печели ключови сенатски битки в Юга. Във Флорида и Джорджия бяха избрани първите чернокожи губернатори. Тръмп е готов да признае поражението

7206 Снимка: БТА/АП

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Демократическата партия преобръща политическата реалност в САЩ и след проведените междинни избори върви не само към мнозинство в долната камара на Конгреса, а е на път да вземе и горната - Сената. Това гласят първите официални данни и прогнозите на водещите американски телевизионни мрежи Си Би Ес, Си Ен Ен и Ен Би Си Нюз., според които републиканците на президента Доналд Тръмп са изправени пред категорична загуба.

Националният вот обхвана всички 435 места в Камарата на представителите, 35 сенатори и губернаторските постове в 36 щата на фона на спадащ президентски рейтинг, висока инфлация и безпокойство от военните действия в Иран.

Първоначалните данни от преброяването в щати като Тексас, Кентъки, Индиана и Охайо показват ранно лидерство на опозиционните кандидати в ключови окръзи. Агенция Ройтерс отбелязва, че преминаването на долната камара под контрола на демократите ще създаде сериозни затруднения пред законодателната програма на Белия дом и ще отвори пътя за парламентарни разследвания.

Прогнозите към момента сочат, че в Долната камара на Конгреса демократите може да спечелят поне 248 места при необходими 218-220 за мнозинство. Това означава, че те получават пълен контрол върху ключовите органи, най-вече върху Правната комисия (Judiciary Committee) и Комисията за надзор (Oversight Committee). Оттук нататък демократите ще имат правомощията да привикват хора от администрацията на Тръмп на изслушвания под клетва, да викат членове на семейството му, бивши министри от кабинета, както да разровят досиетата "Епстийн".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за "Ню Йорк Таймс", че е готов да приеме резултатите. "Ще работим с демократите и, знаете, с нетърпение очакваме да работим с тях. Вероятно ще намерим някакво решение", заяви Тръмп.

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Знаков е триумфът на демократите в Тексас. Там Джеймс Таларико спечели надпреварата за място в Сената, след като победи подкрепяния от президента Тръмп републиканец Кен Пакстън, с което сложи край на 32-годишната серия от загуби на демократите в щата. Това представлява впечатляващ пробив за демократите в щат, в който републиканците отдавна доминират. Тръмп спечели в щата с преднина от 14 процентни пункта на президентските избори през 2024 година.

Пакстън, който е главният прокурор на Тексас, беше в центъра на редица скандали, сред които процедура по импийчмънт през 2023 г. и дело за измама с ценни книжа. Таларико, който е дългогодишен член на щатския законодателен орган, преодоля огромна разлика във финансирането в най-скъпата надпревара за Сената през този изборен цикъл.Републиканците похарчиха над 316 милиона долара, за да се опитат да запазят мястото.

Джеймс Таларико Снимка: БТА/АП

Решаващ обрат в надпреварата за Камарата на представителите бе регистриран и в щата Пенсилвания, където демократът Боб Брукс победи действащия конгресмен Райън Макензи. Брукс, председател на щатския профсъюз на пожарникарите, успя да отнеме един от четирите стратегически района в щата, набелязани от опозицията за компенсация на изоставането на национално равнище. През 2024 година Доналд Тръмп спечели този окръг с преднина от три процентни пункта, но сега избирателите предпочетоха кандидата на демократите.

Боб Брукс Снимка: БТА/АП

Вълната от подкрепа за опозицията се пренесе и в битката за Сената и нанесе директен удар върху позициите на президентската администрация. В Южна Каролина лекарката педиатър Ани Андрюс постигна сензационен успех над републиканката Дарлийн Греъм в щат, спечелен от Тръмп с разлика от 18 пункта преди две години. Греъм, сестра на покойния сенатор Линдзи Греъм, бе насърчена за участие лично от президента, но политическата ѝ неопитност се оказа определяща за първата победа на демократ в щата от 28 години насам.

Ани Андрюс Снимка: БТА/АП

В Северна Каролина бившият губернатор Рой Купър надделя над подкрепения от Тръмп републиканец Майкъл Уотли на освободеното от сенатор Том Тилис място. По време на срещите с гражданите Купър акцентира върху поскъпването на храните и горивата.

Рой Купър Снимка: БТА/АП

С победите в Северна и Южна Каролина демократите спечелиха две от четирите нетни места, необходими им за отнемане на републиканското мнозинство от 53 срещу 47 сенатори преди вота. Партията защити сенатските си позиции в Ню Хемпшир и Джорджия, където сенаторът Джон Ософ победи конгресмена Майк Колинс. Изчисленията на Асошиейтед Прес сочат 42 потвърдени мандата за демократите и 31 за републиканците. При евентуален паритет от 50 на 50 сенатори решаващ глас ще има вицепрезидентът Джей Ди Ванс съгласно конституционните му правомощия. Развръзката зависи от окончателното преброяване в Мичиган, Охайо, Тексас, Мейн, Айова и Аляска.

Губернаторските надпревари в страната също пренаредиха политическото представителство. В щата Флорида републиканският конгресмен Байрън Доналдс надделя над съперника си Дейвид Джоли и стана първият чернокож губернатор в историята на щата, като наследи на поста Рон Десантис. Доналдс заложи на строга имиграционна политика и данъчни облекчения в района около резиденцията "Мар-а-Лаго".

Байрън Доналдс празнува изборната си победа със съпругата си. Снимка: БТА/АП

В Джорджия бившата кметица на Атланта Кийша Ланс Ботъмс победи републиканския милиардер Рик Джаксън и прекрати над две десетилетия управление на Републиканската партия в щата. С този вот Ботъмс се утвърди като първата чернокожа жена начело на американски щат в историята на страната, докато на Американските Вирджински острови сходна историческа победа записа Стейси Пласкет.

Кийша Ланс Ботъмс Снимка: БТА/АП

Жена печели и в Охайо. Там демократката Ейми Актън побеждавайки подкрепяния от президента Доналд Тръмп републиканец Вивек Рамасуами. Тя ще стане първата жена губернатор в историята на щата и първият представител на Демократическата партия на този пост от 20 години. Нейният съперник Рамасуами е милиардер, натрупал състоянието си в биотехнологичния сектор, и бивш кандидат за президентската номинация на Републиканската партия през 2024 г. Предизборната кампания беше белязана от скандал, след като през последния месец Рамасуами излъчи реклама с участието на майката на Актън, с която кандидатката на демократите не поддържа отношения. Във видеото майка ѝ я обвинява, че лъже за детството си, и призовава избирателите да не гласуват за нея. Рекламата предизвика остри критики на национално равнище както от демократи, така и от републиканци. Преди десетилетия майката на Актън е загубила родителските права над децата си, след като срещу съпруга ѝ, който е бил доведен баща на Актън, е повдигнато обвинение, че я е изнасилил като дете.

Ейми Актън Снимка: БТА/АП

Победата на Актън е значителен успех за демократите в Охайо, който някога беше един от ключовите щати с оспорвана надпревара между двете партии, но през последните години се ориентира трайно към републиканците

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