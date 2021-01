Новоизбраният член на Камарата на представителите на САЩ от Републиканската партия Марджъри Тейлър Грийн заяви, че ще инициира процедура по импийчмънт на новоизбрания президент на САЩ Джо Байдън в първия му работен ден - 21 януари, съобщава вестник The Hill.

Грийн, която бе избрана в Конгреса от много консервативен район в северната част на щата Джорджия, допълни, че американският народ трябва да има доверие в своя президент. Според нея държавният глава на САЩ не може да злоупотребява с правомощията си, да си сътрудничи с чужди правителства, китайски и украински енергийни компании.

