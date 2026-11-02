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"Репортери без граници" добавиха президента на САЩ Доналд Тръмп в тазгодишното издание на списъка си с "Хищници, посегнали на свободата на печата" (Press Freedom Predators 2026). Международната неправителствена организация обвини американския лидер, че откакто е започнал вторият му мандат в Белия дом, той е ожесточил още повече кампанията си срещу медиите, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Тръмп

"Репортери без граници" посочиха, че Тръмп умишлено използва властта си срещу медии, чието отразяване той не харесва.

САЩ се свлякоха до 64-то място от общо 180 страни в глобалния Индекс на "Репортери без граници" за свободата на печата.

Освен Тръмп, в списъка са още лидери като руският президент Владимир Путин и китайският Си Цзинпин. Списъкът бе публикуван днес по случай признатия от ООН Международен ден за борба срещу безнаказаността на престъпленията срещу журналистите.

В тазгодишното му издание присъстват още 33 лица и организации, които според "Репортери без граници" умишлено подкопават независимата журналистика.

Новодобавен в него е и египетският президент Абдел Фатах ас Сиси, когото "Репортери без граници" обвиняват, че закрива независими медии и хвърля журналисти в затвора. Сред другите по-интересни фигури и структури, които са посочени в списъка, са израелската армия, Китайската комунистическа партия и организирани престъпни групи в Мексико.

Френският медиен магнат Венсан Болор и технологичният предприемач и милиардер Илон Мъск също са включени.

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Технологични гиганти от САЩ като "Алфабет" и "Мета" присъстват в списъка заради господството си на пазара на цифрови реклами, което според "Репортери без граници" поставя медиите под икономически натиск.

Публикуван на различни интервали от 2001 г., този списък не е изчерпателен, а има за цел да осветли лицата и организациите, които тежко ограничават свободата на печата, отбелязва ДПА.

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