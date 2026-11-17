Заговорът, засечен от американското разузнаване, е много специфичен и включва местоположения и цели

2908 Снимка: АР/БТА

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Нови разузнавателни данни на САЩ показват, че Иран разработва планове за атака срещу висши служители на администрацията на Тръмп чрез детониране на така наречената "мръсна бомба" или химическо оръжие във Вашингтон, съобщи Си Ен Ен, като се позова на седем американски представители.

Източниците, запознати с последните разузнавателни данни, характеризират иранското планиране засега като опит да си даде възможности за избор, а не като индикатор за предстояща атака. Но заговорът, засечен от САЩ, е много специфичен и включва местоположения и цели, казаха двама от източниците, и е предизвикал вълна от планиране за непредвидени ситуации от страна на американските власти.

В изявление говорителят на Белия дом Лорън Бис заяви, че САЩ "следят всички потенциални заплахи, но в момента няма реални заплахи за страната".

Американските власти обаче разглеждат разузнавателните данни като сигнал за тревожна готовност за ескалация от страна на Техеран, който е изправен пред силен натиск от продължаващите военни удари на САЩ и икономическата блокада, за която висши служители на администрацията казват, че "опустошава" страната. Според тези източници, това показва, че Техеран сега активно планира потенциални атаки на територията на САЩ, дори и да няма доказателства, че все още са решили да продължат напред.

"Дали всъщност разполагат с персонала, който да ги изпълни, е въпрос на дебат", коментира един от източниците на Си Ен Ен.

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През последната седмица американски представители са провели няколко срещи, посветени на възможните сценарии за противодействие на заплахата.

Един от източниците определя предприетите действия като предпазни мерки. Междувременно заплахи, свързани с Иран, са накарали Тайните служби да преместят министъра на финансите Скот Бесент във военно жилище миналата седмица.

"Мръсната бомба" представлява конвенционално взривно устройство, към което са добавени радиоактивни материали. Тя не предизвиква ядрена експлозия, но може да разпръсне радиоактивни вещества и да замърси големи площи.

Според американски представители подобно устройство е сравнително лесно за сглобяване. За осъществяването на атака Техеран не би трябвало непременно да изпраща свои обучени оперативни лица в САЩ, а би могъл да привлече човек, който вече живее на американска територия.

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