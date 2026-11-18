Прокуратурата е иззела телефона на Ненад Вуич по подозрение, че е организирал купуването на вот от затворници

685 Снимка: АР/БТА

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Телефонът на сръбския министър на правосъдието Ненад Вуич е отнет по заповед на прокуратурата по подозрение, че е лидер на организирана престъпна група, която е купувала гласове от затворници в полза на листата на управлявалата 14 години Сръбска прогресивна партия, която претърпя тежка загуба на 25 октомври.

Вуич бе доведен на информативен разговор вчера в Службата за борба с организираната престъпност, когато е станало изземването на мобилния му телефон и е предаден за криминалистичен анализ, съобщава в. "Данас", цитиран от БТА.

Предварителното разследване е установило, че телефоните на Вуич и началника на затворите в Сърбия Миле Антич са решаващи доказателства за подозрението, че преди предсрочния парламентарен вот в Сърбия министърът на правосъдието е действал заедно със служители в места за лишаване на свобода за купуване на гласове.

Преди дни по заповед на Специалния отдел за борба с корупцията към прокуратурата в Кралево полицията арестува началника на затвора "Забела" край Пожаревац Родолюб Рончевич по подозрение в извършване на подкуп във връзка с гласуване и злоупотреба със служебно положение.

В допълнение към арестите, полицията е претърсила затвора, където е открито голямо количество цигари без акцизни марки, за които се предполага, че са с произход от територията на бившата сръбска провинция Косово и са били иззети на граничния пункт Прешево.

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Според публикацията на в. "Данас" няколко източника са предоставили информация за това как затворниците са били подкупвани с цигари и че камионът, който ги е докарал, както и голямо количество недоставени цигари се намират в затвора "Забела".

Същевременно вторият ден от учредителното заседание на сръбския парламент приключи без избран председател, след като дебатите между управляващите и опозицията преминаха на фона на взаимни обвинения в блокиране на процедурата. Заседанието ще продължи утре, 19 ноември, от 10:00 часа.

Малко преди края му депутатите от "Студентската листа" обявиха, че се отказват от по-нататъшно участие в дебатите, за да ускорят избора. Те обвиниха опозицията, че вече втори ден възпрепятства процедурата. За председател на парламента са номинирани Александър Чупич от "Студентската листа" и Стоян Раденович от опозицията.

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