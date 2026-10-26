Разследваща комисия на ООН обвини Русия във военни престъпления, а Израел в геноцид
Докладът на независимата международна комисия е представен на Общото събрание
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Руските атаки срещу енергийната инфраструктура на Украйна представляват военни престъпления и престъпления срещу човечеството, заявиха представители на ООН по правата на човека, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Русия - Украйна
В доклад на Общото събрание на ООН в Ню Йорк Независимата международна комисия за разследване на нарушенията в Украйна описва продължили години наред систематични атаки срещу топлоцентрали, електропроводи, газови съоръжения и други видове енергийна инфраструктура.
"Комисията стигна до заключението, че руските власти са извършили военни престъпления чрез умишленото насочване на атаки срещу граждански обекти, както и престъпления срещу човечеството чрез други нехуманни действия", се посочва в доклада на ООН.
В доклада се отбелязва, че миналата зима хиляди домакинства са били принудени да се справят със студа без отопление, а милиони хора са били засегнати от прекъсвания на тока. В него се посочва, че студът има отрицателни последици върху физическото и психическото здраве на населението.
"С настъпването на новия студен сезон атаките отново се засилиха и съществува сериозно безпокойство за живота и здравето на гражданите", се казва още в текста.
Комисията, създадена от Съвета на ООН по правата на човека, също така обвинява Москва в трафик на хора във връзка с вербуването на чуждестранни бойци. "По-голямата част от вербуваните са били убити или са изчезнали, а другите са били ранени или пленени", се посочва в доклада.
Правозащитната организация "Амнести Интернешънъл" (Amnesty International) отправи подобни обвинения през септември.
Според украински данни повече от 28 000 чуждестранни граждани от над 130 държави са сключили договори с руските сили от началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.
По-рано днес Независимата международна комисия на ООН за разследване на окупираните израелски територии обвини Израел в извършването на престъпление срещу човечеството от категория "изтребление" на Западния бряг, едновременно с извършването на "геноцид" срещу палестинците в Газа, отбелязва Франс прес.
"Израелските власти и сили са извършили престъпленията срещу човечеството "изтребление", "изтезание", "изнасилване", наред с други форми на сексуално насилие, на Западния бряг, както и "преследване", и в същото време "продължават да извършат актове на геноцид", се казва в публикувания по-рано днес доклад.