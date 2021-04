Разрушителен циклон нанесе щети на няколко градове по западното крайбрежие на Австралия, разбивайки прозорци, поваляйки дървета и прекъсвайки елекроподаването, предаде Асошиейтед прес. Засега няма информация за тежко ранени.

Тропическият циклон Сероха премина през крайбрежието на щата Западна Австралия южно от туристическия град Калбари с пориви на вятъра, достигащи 170 км/ч, малко след свечеряване вчера, съобщиха днес местни служители.

Близо 70 процента от сградите в Калбари - град с 1400 жители, намиращ се на 580 км северно от столицата на щата Пърт, са понесли щети, съобщи служителят на противопожарната и спасителна служба Дарън Клем.

Cyclone Seroja: 31,500 without power after 106mph winds sweep through western Australia https://t.co/iDTVKJWBFY pic.twitter.com/Q88t2WChVj

Близо 30 процента от щетите са "сериозни", добави служителят.

Други крайбрежни градове понесоха по-малки щети. Държавното електроразпределително дружество съобщи, че 31 500 потребители са останали без ток.

Подобни мощни циклони са рядкост в субтропична Австралия.

A tropical #cyclone off #Australia's west coast destroyed several homes and cut electricity to tens of thousands of people overnight before weakening in power on Monday morning (Apr 12). pic.twitter.com/FwLG0uYnhx