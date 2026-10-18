Инцидентът е излъчен на живо в социалните мрежи, а смъртта на духовника е потвърдена от местната архиепископия

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Голямо дървено разпятие падна върху католически свещеник и го уби, докато отслужва литургия в църквата "Нуестра Сеньора Перпетуо Сокоро" в града с най-голямо население в Еквадор - Гуаякил. Непосредствено след инцидента кончината на Петрисио Алфредо Санчес Молинари беше официално потвърдена от архиепископията.

Инцидентът е станал в събота вечерта по време на евхаристийно богослужение, излъчвано на живо от личния профил на духовника в социалните мрежи. Петрисио Алфредо Санчес Молинари е принадлежал към Конгрегацията на Пресветия Изкупител и е служил като енорийски свещеник в храма.

Трагедията се превърна в централна новина за всички големи медии в Еквадор, както и много испански. Някои от сайтовете публикуваха и запис от стрийма с последните секунди от живота на свещеника. Кадрите показват как разпятието се откъсва и пада към мястото, където се е намирал свещеникът.

До момента няма официално съобщена информация за причините, довели до откъсването на дървената конструкция.

От архиескопията изразяват солидарност, съпричастност и обич към общността на редемптористите, семейството и приятелите на духовника, както и отправя молитва за вечен покой на душата му.

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