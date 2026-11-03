Скандалът стана публичен след сблъсъци между близки на военнослужещите, местни жители и представители на силите за сигурност

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Скандал с къща на ужасите в Петропавловска Борщаговка край Киев, използвана като временен пункт на подразделение от 1-ви корпус на Националната гвардия на Украйна "Азов", прерасна в сблъсъци между близки на военнослужещи, местни жители и представители на силите за сигурност.

Роднини на войници заявиха, че техни близки са държани незаконно в сградата, подлагани на побои и лишавани от медицинска помощ. След щурм на сградата и намеса на началника на кабинета Кирило Буданов 14 души мобилизирани насила и затворени в нея, бяха освободени.

Случаят повдигна и по-широкия въпрос за съществуването на т.нар. "ями" - неофициални места за задържане в украинската армия, където военнослужещи са малтретирани и изпращани на особено опасни мисии.

Впоследствие началникът на Офиса на президента Кирило Буданов заяви, че има много подобни сгради, а случилото се край Киев е недопустимо.

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Скандалът избухна, след като в социалните мрежи се появиха съобщения, че в мазето на къща в Петропавловска Борщаговка незаконно са държани около 40 мъже, някои от които са били измъчвани. Първоначално полицията отрече информацията за незаконно задържане и за смъртен случай. Впоследствие обаче стана ясно, че сградата е използвана като временен пункт на военно подразделение, част от 1-ви корпус на Националната гвардия "Азов".

Случаят предизвика сериозно напрежение, след като роднини на военнослужещи, напуснали самоволно военните си части (СЗЧ), заявиха, че техни близки са държани в мазето на сградата с тежки травми и без необходимата медицинска помощ.

Снимка: Телеграм на "Страна"

Жена, представила се пред "Суспільне" като Валентина и собственичка на медицинска клиника, разказа за четирима мъже в тежко състояние.

"На единия му е счупен гръбнакът, вторият е със стома, третият е глух, четвъртият не говори, просто не се движи", заяви тя.

"Когато пристигнахме, почукахме и помолихме да ни отворят, но никой не отвори. Хората са държани в мазета, в помещения", добави жената.

Друга жена - Татяна, разказа, че съпругът ѝ е бил в сградата в продължение на 37 дни. Той бил със стома след операция и според нея не е трябвало да бъде мобилизиран. Жената обясни, че с помощта на адвокат успяла да открие адреса, на който се намирал мъжът ѝ.

По думите ѝ от нея поискали 100 000 гривни, за да може да го види и да му осигури медицински грижи. Тя твърди още, че торбичката за стомата на съпруга ѝ не била сменяна и той бил принуден да се изхожда в пластмасова бутилка.

Илона разказа, че приятелят ѝ бил мобилизиран на улицата, въпреки че очаквал съдебно решение за отсрочка заради обучението си. Той успял да ѝ изпрати съобщение, че е качен в микробус, след което връзката с него прекъснала.

Според роднини и местни жители къщата е своеобразен транзитен пункт, в който докарват мобилизирани и военнослужещи, напуснали самоволно частите си. По твърденията им там мъжете са подлагани на побои и натиск.,

Бунтът пред къщата на ужасите

Пред сградата се събраха около 100 души - близки на военнослужещи и местни жители, които настояха да получат информация за намиращите се вътре мъже и да бъдат допуснати до тях.

Напрежението ескалира вечерта, когато част от събралите се започнаха да хвърлят камъни по прозорците, да палят димки и пиратки и да се опитват да блокират автобус. Полицията използва сълзотворен газ.

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Журналисти от "Слідство.Інфо" описаха присъствието на мъже със спортни дрехи, качулки и балаклави около обекта. Според медията те са нападали хора, а някои от потърпевшите ги определят като "титушки". Командирът на Националната гвардия Александър Пивненко заяви, че тези мъже не са негови военнослужещи.

В разгара на напрежението Пивненко съобщи, че четирима военнослужещи са били откарани в медицински център на гвардията заради травми. По информация на полицията състоянието им е било задоволително.

Представител на Националната гвардия отрече твърденията, че един от мъжете е със счупен гръбнак, като посочи, че четиримата са стигнали до линейката на собствен ход.

Буданов изведе 14-годишно момче от сградата

Напрежението доведе до пристигането на началника на Главното управление на разузнаването Кирило Буданов, който при проверката на сградата откри вътре 14-годишно момче.

Появата на непълнолетния се превърна в един от най-необичайните моменти от събитията край Киев. Според публикация на "Слідство.Інфо" момчето само е преминало през оградата с помощта на дърво, след началото на сблъсъците. То не е било сред военнослужещите, намиращи се в сградата. Пред Буданов тийнейджърът обяснил, че е дошъл там "с приятели", но впоследствие те си тръгнали, а той останал. На видеозаписи от мястото се вижда как момчето се движи по оградата и влиза в словесни пререкания с военните.

По време на разговора с Буданов обаче един от присъстващи заявил, че момчето е било хвърлено от оградата и пребито. Ръководителят на президентската администрация обеща да провери тези твърдения и да изясни какво точно се е случило.

"Това не е място за 14-годишно дете", коментира Буданов.

Той се свързал със сестрата на момчето и уговорил близките му да дойдат и да го приберат. По случая трябва да бъдат изяснени и обстоятелствата около твърденията за упражнено насилие.

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Буданов съобщи още, че в сградата е имало 14 души и всички са изведени.

Видео с 14-годишното момче, което беше в шок, бързо се разпространи в социалните мрежи и привлече международно внимание. Потребители от различни държави поискаха обяснение от Володимир Зеленски и отправиха критики към европейските политици, подкрепящи продължаването на войната.

"Азов": Това е пункт за настаняване на мобилизирани

Командирът на Националната гвардия Александър Пивненко обясни, че сградата е била използвана като временен пункт за настаняване на мобилизирани военнослужещи, а четиримата мъже с травми са били изпратени за медицинска помощ.

От корпуса "Азов" също потвърдиха, че четирима военнослужещи са получили травми, и обещаха да накажат виновните, ако се потвърди, че е упражнявано незаконно насилие.

В изясняването на обстоятелствата се включиха Главната прокуратура и Службата на военния омбудсман. Хората в сградата бяха изведени.

Секретарят на Националния съвет за възстановяване на Украйна от последствията на войната и народен депутат Данило Хетманцев заяви в канала си в Telegram, че случаят с предполагаемото насилствено задържане на хора извън установените от закона процедури изисква незабавно и изчерпателно обяснение.

"Нарушенията трябва да бъдат прекратени и да се образуват наказателни производства срещу длъжностните лица, замесени в тези нарушения. Изисквам ясен и безпристрастен отговор от Главната прокуратура", написа Хетманцев.

Прокопенко: Отзвукът от скандала обслужва интересите на Русия

Командирът на военния корпус "Азов" Денис Прокопенко, известен с позивната Редис, заяви, че медийният отзвук около събитията в Петропавловска Борщаговка играе в полза на Русия. Той отправи обвинения във видеообръщение, в което призова украинците да не допускат разделение в обществото и армията.

По думите му всички батальони, полкове и бригади от корпуса ежедневно изпълняват бойни задачи на фронта, а самият той се намира там заедно с военнослужещите.

В същото време хора, които не участват в отбраната на страната, не служат в армията и не помагат на Силите за отбрана, извършват "саботаж в тила", дискредитирайки украинските военни и създавайки картина, която е изгодна за Русия, твърди Прокопенко.

"Руснаците са заинтересовани от разделянето на украинското общество и армията, дестабилизирането на ситуацията в Украйна и очернянето на образа на военния. Това, което се случва в информационното пространство около темата за събитията в Петропавловска Борщаговка, задоволява всички тези изисквания на руснаците", заяви той.

Прокопенко припомни, че Украйна води тежка война, и призова гражданите да съсредоточат усилията си върху защитата на държавата и подкрепата за армията.

"В тази ситуация трябва или да защитаваме страната на фронта, или да помагаме на фронта в тила, а не да организираме провокации и да играем в полза на врага", подчерта командирът.

Тайните "ями", където войници са бити и изпращани на опасни мисии

Случаят край Киев насочи вниманието към практиката с т.нар. "ями" в украинската армия. Военнослужещ от украинските въоръжени сили, който твърди, че самият той е бил на подобни места, разказа пред "Страна" какво представляват те и за какво се използват.

"Такова място се нарича още "яма". И е често срещано явление сред военните. В цялата страна има много такива "ями", особено във фронтовите градове. Но не само там. В тях държат всеки, който е нарушил командването по някакъв начин. Например, пил алкохол, отказвал да изпълни заповед или просто изпадал в немилост пред командира. Там попадат и служители на отбраната", обяснява военнослужещият.

Според него става дума за неофициални затвори, в които военнослужещите се оказват напълно безправни.

"Хората в ямата нямат никаква стойност. Те могат да бъдат бити и малтретирани. Ако някой е способен да върши работата, времето му в ямата обикновено е краткотрайно. Те са изпратени до нула, наказвани са. Тези хора обикновено се наричат "копачи". Те извършват най-трудната и опасна работа под постоянни удари с дронове. Преди човек можеше да служи 30 дни като "копач", но по-късно това време беше увеличено на 45. Разбира се, не всеки оцелява", разказва той.

Буданов: Има много такива сгради

Коментирaйки днес случая в Петропавловска Борщаговка, началникът на Офиса на президента Кирило Буданов определи случилото се като недопустимо и предупреди, че подобни практики вредят на единството на украинците.

В своя канал в Telegram той заяви, че правоохранителните органи и другите компетентни институции вече разследват всички обстоятелства около случилото се.

По думите му обаче проблемът не се изчерпва с конкретната къща край Киев - има много подобни сгради.

Буданов подчерта, че виновните трябва да бъдат подведени под отговорност, а подобни ситуации не бива да се допускат в бъдеще.

"В момента заедно със силовите структури разработваме всички необходими решения за адекватна реакция и предотвратяване на провокации. Призовавам всички украинци винаги да се ръководят от интересите на нацията и държавата при вземането на каквито и да било решения и разрешаването на конфликтни ситуации", заяви той.

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