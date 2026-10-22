Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Група от около 50 души преби до смърт чужденец в южноафриканския пристанищен град Дърбан, който се превърна в епицентър на антимигрантските протести в Република Южна Африка (РЮА), съобщи полицията, цитирана от Франс прес.

От една година насам Южна Африка е сцена на ксенофобски протести и насилие, които според полицията са отнели живота на най-малко четирима души и са принудили над 200 000 чужденци да напуснат РЮА, предава БТА.

Протестното движение в страната отслабна през последните седмици, но остава много активно в град Дърбан, където преди две седмици протестите прераснаха в насилие и грабежи, и то в момент, когато страната се готви за оспорвани местни избори на 4 ноември.

Въоръжени с калашници застреляха 27 души в ЮАР, други 15 са откарани в болница (видео)
Виж още Въоръжени с калашници застреляха 27 души в ЮАР, други 15 са откарани в болница (видео)

Днешното убийство в центъра на града е извършено по време на демонстрация, добави полицията.

Двама демонстранти са излезли от шествието и се приближили към жертвата, която е стояла на края на пътя. "Изглежда, че след това жертвата е била нападната от група от около 50 души, след което смъртта ѝ е била констатирана на място", посочиха от полицията.

Преди две седмици сили на армията бяха разположени в центъра на Дърбан, за да подкрепят полицейските сили след два дни на насилие, съпроводено с грабежи и палежи.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4447
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10139
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
12270
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1540
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2389
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5514
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2309
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3906
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1525
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
433