Жертвата е била нападната от група от около 50 души, след което смъртта ѝ е била констатирана на място, заявяват от полицията

3123 Снимка: AP/БТА

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Група от около 50 души преби до смърт чужденец в южноафриканския пристанищен град Дърбан, който се превърна в епицентър на антимигрантските протести в Република Южна Африка (РЮА), съобщи полицията, цитирана от Франс прес.

От една година насам Южна Африка е сцена на ксенофобски протести и насилие, които според полицията са отнели живота на най-малко четирима души и са принудили над 200 000 чужденци да напуснат РЮА, предава БТА.

Протестното движение в страната отслабна през последните седмици, но остава много активно в град Дърбан, където преди две седмици протестите прераснаха в насилие и грабежи, и то в момент, когато страната се готви за оспорвани местни избори на 4 ноември.

Днешното убийство в центъра на града е извършено по време на демонстрация, добави полицията.

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Двама демонстранти са излезли от шествието и се приближили към жертвата, която е стояла на края на пътя. "Изглежда, че след това жертвата е била нападната от група от около 50 души, след което смъртта ѝ е била констатирана на място", посочиха от полицията.

Преди две седмици сили на армията бяха разположени в центъра на Дърбан, за да подкрепят полицейските сили след два дни на насилие, съпроводено с грабежи и палежи.

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