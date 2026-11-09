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Руският президент Владимир Путин е бил "рационален" и "професионален" с телефонния си разговор с президента на Финландия Александър Стуб и премиера на Норвегия Йонас Гар Стьоре на 27 октомври, като аргументите му са били "предадени съвсем ясно".

Русия - Украйна

Това са разказали официални лица, запознати с диалога, пред "Политико". Според някои източници на брюкселското издание Путин е изнесъл на двамата лидери от ЕС дълъг урок за славянската история и произхода на войната в Украйна, като Стуб и Стьоре са слушали търпеливо по време на 90-минутния разговор. Други европейски служители, информирани за разговора, са отрекли и са предположили, че това твърдение е руска манипулация, целяща да унижи европейците.

Северните лидери, които се познават от години и са работили в тясно сътрудничество по руските въпроси, когато и двамата са били външни министри, са седели един до друг на дългата маса в луксозния президентски салон на Стуб. Над тях са се извисявали две големи маслени картини в позлатени рамки, изобразяващи бойни сцени от Кримската война. Едното платно показва англо-френски военноморски сили, отстъпващи под обстрел на финландска територия, напомняне за епоха отпреди два века, когато самата Финландия е била част от Руската империя, отбелязва "Политико".

Щьоре потвърди, че Путин има добре обосновани аргументи за произхода на войната. "Но, честно казано, той може да даде своето обяснение, а ние му отговаряме", изтъкна норвежкият премиер.

Путин приел сериозно идеята за преговори в Абу Даби и казал на скандинавската двойка, че ще инструктира преговарящите си да се подготвят за срещата, за да проучат дали е възможен напредък. Щьоре обаче още не е убеден, че руският президент наистина е отворен за сделка. Въпреки усилията си, лидерите на Норвегия и Финландия не очакват голям пробив в Абу Даби.

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Междувременно Европейската комисия и Европейският съвет обявиха ще изпратят съвместен екип от висши служители на тристранните мирни преговори утре и в сряда в Абу Даби, на който Съединените щати ще посредничат между Украйна и Русия.

Екипът на ЕС ще бъде ръководен от Бьорн Зайберт, началник на кабинета на председателя на ЕС фон дер Лайен, и Анна-Мария Бура, главен съветник по външна политика на председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Към представителите на европейските институции ще се присъединят пратеници на Франция, Германия и Великобритания.

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Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков беше категоричен, че преговорите ще се състоят в тристранен формат, без участието на европейски представители. Той заяви на брифинг, че Украйна и САЩ имат свои собствени канали за комуникация с европейските си партньори.

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази увереност, че войната в Украйна ще приключи скоро пред американската телевизия Си Би Ес.

"Мисля, че ще приключим с това, и мисля, че това ще се случи, а Украйна ще придобие малко по-различна форма", каза той в излъченото снощи интервю за предаването "60 Минути".

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