Тогава ще бъдем много по-ясни в своите обвинения, заяви премиерът преди срещата на върха в Брюксел

7609 Снимка: МВР

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Удареният на 17 морски мили от Бяла кораб "Челси 3" ще бъде изтеглен на буксир днес следобед до бургаското пристанище за ремонт и ще бъде изследван за останки от дронове, съобщи премиерът Румен Радев пред репортери в Брюксел преди началото на срещата на върха на ЕС.

"Очаквам следобед корабът "Челси 3" да бъде буксиран към бургаското пристанище за ремонт, съобщи той. Ще имаме възможност за детайлно изследване, за да намерим някакви останки и да имаме солидни доказателства, иначе имаме хипотези. Заявих пред посланика на Руската федерация, че е логично атаките да идват от Русия, защото няма как Украйна да атакува сама собствените си кораби и екипажи. Резултатите са в изгода на Русия, но категорични доказателства няма. Не базираме нашите обвинения на хипотези, когато говорим за обвинения към дадена държава, искаме да имаме солидни и ясни доказателства", обясни премиерът.

Той напомни, че на кораба са били спуснати двама военнослужещи и те не успели да установят какви са били дроновете.

"Не сме прекъсвали дипломатическите си връзки с Руската федерация. Имаме този канал за комуникация и за мен е важно да бъде разширяван с нови предложения", посочи Радев.

В отговор на въпрос премиерът каза, че среща с украинския президент Володимир Зеленски в Брюксел не е заявена към момента.

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Радев съобщи, че вчера е разговарял с румънския си колега Илие Боложан, а днес ще говори с президента на страната Никушор Дан, за да излязат България и Румъния с обща инициатива пред Съвета на ЕС с подкрепата на Турция като натовска държава за установяване на Черно море като море, в което не се нанасят удари по търговски кораби.

"Знаете, че Черно море е не просто зона за сигурност, то е изключително важен стратегически коридор за доставка на храни, на торове, на енергийни ресурси и милиони хора зависят от тези доставки", посочи премиерът.

"Атаките са недопустими, надявам се солидарно Европейският съвет да приеме предложения от нас мораториум на бойните действия срещу търговски кораби в Черно море. Това, което ние предлагаме, в заключението от днес има призив за спиране на атаките", призова той.

"Още на 6 октомври, когато бяха първите атаки по първите два кораба в нашата изключителна икономическа зона, непосредствено след това имахме видеовръзка с лидерите на ЕС, с президента на ЕС. Тя беше по друг повод и те не знаеха още за атаките, но аз доложих за тях и още тогава Урсула фон дер Лайен предложи идея за мораториум за спиране на атаките срещу цивилни кораби", напомни министър-председателят.

Относно идеята НАТО да поеме командването в Черно море, Радев напомни, че темата е стара и от години се работи това да се случи.

""При общата инициатива между Румъния, България и Турция, въпросът е как точно ще се организира, защото това не са сили на НАТО, това е щаб на НАТО. Има два различни подхода и единият е той да е стационарен, другият е да бъде ротационен. Тепърва имаме още да изчистим как да се организира дислоцирането. И сега сме част от противоминната група в Черно море. Бяхме първите след Германия през 2022 г., които влязохме в част от инициативата на единния европейски въздушен щит", изтъкна премиерът.

Бъдещето на "Лукойл" е важно за Европа, а то се решава извън ЕС, посочи още Радев. Той изрази задоволство, че темата е в дневния ред на срещата на върха.

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