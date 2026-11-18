Си Цзинпин откри срещата на върха на АТИС с призив за свободна и отворена търговия

9845 Снимка: АП/Ng Han Guan, Pool/БТА

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Руският президент Владимир Путин заяви, че очаква големи ползи от насрочената за утре тристранна среща с президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Путин изрази тази позиция по време на церемонията за на откриването на форума на АТИС в китайския гард Шънджън.

"АТИС предлага големи възможности за конструктивно общуване на всички равнища и най-вече между лидерите на водещите икономики", отбеляза руският президент, цитиран от ТАСС. Той отбеляза, че на този "лидерите могат да обменят мнения на една маса, да разрешават всякакви междудържавни разногласия в политиката, икономиката и областта на сигурността чрез търсене на компромиси и баланс на интересите, да работят съвместно за укрепване на основите на глобалното устойчиво развитие".

"Ето защо очаквам голяма потенциална полза от предстоящата тристранна среща между лидерите на Русия, Китай и САЩ, която е планирана в рамките на срещата на върха на АТИС", добави руският президент, като допълни, че бившите хегемони не реагират адекватно ставането на по-справедлива система на световния ред

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По думите на Путин през последните три години БВП на Русия е нараснал с повече от 10% и продължава да расте, като страната има едно от най-ниските нива на държавен дълг в света — в рамките на 17%. Русия също така е в авангарда на цифровата трансформация в света, а руските пазари за електронна търговия са сред десетте най-големи. От 1 януари 2027 г. ще започне да функционира безпрецедентен по мащаб единен преференциален режим в целия Далечен Изток на Русия. Предишните инструменти за икономическо господство в света са загубили своето заплашително въздействие. Азиатско-тихоокеанският регион се е превърна в център на глобалната икономика, в промишлен и технологичен център на планетата; азиатските държави направиха гигантски скок напред, превръщайки се от "световна фабрика" в локомотиви на иновациите, заяви руският президент и каза, че разчита на подкрепа за кандидатурата на Русия за председателство на АТИС през 2035 г.

Путин отправи обръщението си към участниците в срещата на върха на АТИС след встъпителната реч на китайския президент.

Си Цзинпин от своя страна подчерта, че Русия и Китай трябва "неотклонно да поддържат приемствеността, смело да вървят напред", както и "да допринасят за формирането на многополюсен свят и демократизацията на международните отношения".

В изказването си Путин също заяви, че Русия "достойно е преминала през изпитанието със санкциите - те все още оказват сдържащо въздействие върху икономиката, но не са в състояние да я съкрушат. В същото време Европейският съюз не успя да се адаптира към отказа от руския пазар и евтините енергийни ресурси от Русия, поради което губи икономически позиции и потенциал".

Си Цзинпин откри срещата на върха на АТИС с призив за свободна и отворена търговия

Китайският президент Си Цзинпин днес призова при откриването на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) за защита на "свободната и отворена търговия", предаде Ройтерс.

"Трябва решително да отстояваме основаната на правила многостранн търговска система, в чийто център Световната търговска организация (СТО), да подкрепяме свободната и отворена търговия и инвестиции, както и да поддържаме стабилността и безпроблемното функциониране на глобалните промишлени и снабдителни вериги ", заяви китайският лидер при откриването на форума в град Шънджън.

Си изрази тази позиция, след като Вашингтон обяви, че налага нови ограничения върху достъпа на Китай до чипове за изкуствен интелект от компании като "Енвидиа" (Nvidia), отбелязва Ройтерс. Този ход може допълнително да усложни и без това крехкото търговско примирие между Вашингтон и Пекин.

В речта си при откриването на форума в Шънджън Си зададе редица реторични въпроси за това как Азиатско-тихоокеанският регион трябва да реагира на промените на световната сцена.

Западни търговски партньори критикуват Китай за това, че отбелязва годишни търговски излишъци, надхвърлящи 1 трилион долара, благодарение на политики, които подкрепят производствения му сектор за сметка на неговите потребители.

Западните търговски партньори критикуват Китай за това, че поддържа годишен търговски излишък от над 1 трилион долара чрез политики, които стимулират производството и износа за сметка на вътрешното потребление.

Пекин от своя страна казва, че прилаганият от него модел за растеж е подходящ за икономика, която все още догонва най-богатите държави в света.

Вашингтон, Брюксел и редица западни сили обаче се опасяват, че доминиращата позиция на Китай във веригите за доставки му осигурява механизми за геополитически натиск. Освен това западните страни твърдят, че търговската политика на Пекин застрашава техните индустрии и работни места.

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