На фона на обявеното от Тръмп енергийно примирие руският президент омаловажи щетите от украинските атаки

22170 Снимка: БТА/AP

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Руският президент Владимир Путин предупреди, че Москва ще отговори на последните украински удари срещу петролни рафинерии и други обекти на руска територия. По думите му атаките не са нанесли значителни щети.

"Те направиха първата крачка, ние започнахме да отговаряме. Сега те вдигат шум и за атаки по енергийния им сектор, и за други цели, включително центрове за данни и т.н. Те започнаха. Не трябваше да започват. Преди да направят тази стъпка, е трябвало внимателно да обмислят последствията", заяви Путин чрез видеоконферентна връзка на форума и конгреса "Деловая Россия".

"Русия ще отговори на тези удари", посочи руският президент.

''Киев измисли атаките срещу Ozon и Wildberries, а сега иска да повлияе на Руската федерация", добави Путин.

Руският президент отбеляза също, че Киев, щом започне да получавайки ответни удари за атаките си срещу руска гражданска инфраструктура, веднага започва да се оплаква на своите спонсори и да ги моли да повлияят на Кремъл.

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Изявлението на Путин идва на фона на мащабна украинска атака с дронове срещу руската Рязанска област, при която избухна пожар в петролна рафинерия.

Губернаторът на областта Павел Малков съобщи по-рано, че аварийните служби са работили на мястото на пожара. По думите му са нанесени щети и на складови помещения и автомобили на територията на друго предприятие. Няма информация за пострадали.

Рафинерията в Рязан е собственост на "Роснефт" и е сред големите предприятия за преработка на петрол в Русия. По данни на Ройтерс тя осигурява близо 5% от общия обем на преработвания в страната петрол.

Руското министерство на отбраната съобщи, че в сутрешните часове противовъздушната отбрана е свалила 69 безпилотни летателни апарата и четири крилати ракети в района. Според Москва пожарът е възникнал вследствие на паднали отломки.

Атаката срещу рафинерията е първият украински удар по руски енергиен обект, откакто американският президент Доналд Тръмп обяви в неделя, че Москва и Киев са се договорили за енергийно примирие.

Нито Русия, нито Украйна обаче са потвърдили официално сключването на подобно споразумение.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е преустановил за три дни атаките срещу руски рафинерии по искане на Вашингтон, но е решил да ги възобнови заради продължаващите руски удари по украинската енергийна инфраструктура.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков от своя страна обвини Киев, че с атаките срещу руските рафинерии противоречи на американските усилия за постигане на мир. Според него Украйна не е спазвала обявеното енергийно примирие.

Междувременно Киев съобщи за удар с ракети "Нептун" по военното летище "Борисоглебск" във Воронежка област. Според Зеленски при атаката са унищожени четири руски бомбардировача Су-34, а други два са повредени.

Руските власти не потвърждават загуби на самолети. Губернаторът на Воронежка област Александър Гусев съобщи за прехванати 33 дрона и няколко реактивни въздушни цели, без да споменава поражения по летището. Точният размер на щетите остава независимо непотвърден.

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