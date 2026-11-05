Путин прие шефа на сигурността на Иран в Кремъл, той му предаде лично послание от върховния лидер
От руска страна на срещата са присъствали и съветникът по въпросите на външната политика на Путин Юрий Ушаков и ръководителят на военното разузнаване Игор Костюков
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Руският президент Владимир Путин се срещна със секретаря на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи в Кремъл, съобщи днес канцеларията на президента, цитирана от Ройтерс и ТАСС.
Русия на Путин
На публикувани от Кремъл снимки се вижда, че от руска страна на срещата са присъствали и съветникът по въпросите на външната политика на Путин Юрий Ушаков и ръководителят на военното разузнаване Игор Костюков.
Според иранските държавни медии Резаи е предал на Путин послание от върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей, добавя БТА.
Те обаче не уточниха какво е било съдържанието на посланието.
Три дни по-рано беше съобщено, че Мохсен Резаи е обсъдил развитието на ситуацията в Близкия изток в телефонен разговор с Владимир Путин.
Междувременно Техеран заяви, че продължават контактите, насочени към прекратяване на войната със САЩ.
"Като част от консултациите на високо ниво между Ислямска република Иран и Руската федерация и след неотдавнашни срещи между висши служители на двете страни, секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи и руският президент Владимир Путин обсъдиха текущата регионална и глобална ситуация, с особен акцент върху Близкия изток, по време на телефонен разговор", предаде ТАСС, цитирайки изявление на секретаря на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи, публикувано в неговия канал в Телеграм.
Резаи благодари на Путин за ясната позиция на Москва, "високо оценявайки ролята на покойния революционен лидер" Али Хаменеи, както и за подкрепата на "устойчивостта и смелостта на иранския народ".
Страните се споразумяха да продължат "стратегическото сътрудничество, основано на пътната карта, очертана от висшето ръководство на двете страни".