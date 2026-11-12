Русия би искала американците да работят със Стария континент и да решат какво искат - мир или война, заяви президентът на среща с Джаред Кушнер и Стив Уиткоф в Кремъл

25514 Снимка: БТА/АП

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Руският президент Владимир Путин прие в Кремъл зетя на американския президент Доналд Тръмп Джаред Кушнер и специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф след мирните преговори за Украйна в Абу Даби.

В отговор на искането на представителите на САЩ в следващия кръг да бъде включена Европа, той сравни отношенията на Стария континент с Украйна с вица за "парите от нощното шкафче".

"Имаме един много стар виц за това и той всъщност не е обвързан с някакво конкретно място. Но предвид настоящите обстоятелства, ще го кажа така. Да кажем, че някой мошеник, който е построил вили близо до Киев, е извикан в разследващите органи, като НАБУ. Те го питат: "Откъде взе парите?" Той отговаря: "От нощното шкафче." "Добре, кой сложи парите в нощното шкафче?" "Жена ми." "Откъде ги взе жена ти?" "Аз ѝ ги дадох." "Откъде ги взе ти?" "От нощното шкафче." Кръгът е затворен. И същото е с европейците", описа ситуацията Путин.

Русия би искала американците да работят с Европа и да решат какво искат - мир или война, каза руският президент на срещата, запис от която беше разпространен от Кремъл. По думите му неговата държава никога не е прекратявала диалога с европейските страни, а те са тези, които са го прекъснали.

Путин заяви, че би искал мирът в Украйна да трае вечно. Той подчерта, че Русия от самото начало е заявила, че присъствието на чуждестранни войски в Украйна е неприемливо за нея. Евентуалното присъствие на чуждестранни войски в Украйна заплашва националната сигурност на Русия, подчерта руският президент и отбеляза, че ако такива бъдат въведени, "войната ще се възобнови". Поддържането на "сиви зони" ще доведе до нестабилност на всякакви споразумения и няма да има траен мир, прогнозира Путин.

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A meeting is underway at the Kremlin between President of Russia Vladimir #Putin, US Presidential Special Envoy Steve #Witkoff & entrepreneur Jared #Kushner. https://t.co/BSKcixwR4h — MFA Russia (@mfa_russia) November 12, 2026

"Има размяна на задържани от двете страни и се планира още една важна стъпка в тази посока", отбеляза той постигнатото споразумение за най-голямата досега размяна на военнопленници с Украйна.

Путин предаде на американските пратеници благодарности на президента Тръмп за преговорите в Абу Даби и на първата дама Мелания за участието ѝ в разрешаването на хуманитарния проблем около Олешки.

Руският президент предложи да поканят чуждестранни медии, включително от САЩ, за подобна хуманитарна мисия в град Константиновка.

"В Донбас има едно населено място - Константиновка, където все още има около 400 - 500 цивилни лица. Нека направим същото, което направихме в Олешки, да поканим представители на чуждестранната преса, включително американски и руски медии", каза Путин и добави, че руските сили ще се нуждаят от пет дни, за да разминират района.

Уиткоф определи атмосферата на тристранните преговори, проведени в Абу Даби, като положителна.

"Надяваме се, че скоро ще можем да обявим - надявам се, може би след тази среща - нови тристранни преговори, които, надявам се, вече ще включват европейците", каза той.

Кушнер и Уиткоф пристигнаха в Москва, преди да се отправят към Дъблин, за да се срещнат с украинския президент Володимир Зеленски.

BREAKING: Steve Witkoff and Jared Kushner arrive in Moscow for a meeting with President Putin. https://t.co/dp4mtgWaZi — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) November 12, 2026

Те бяха посрещнати на московското летище "Внуково" от специалния представител на руския президент Кирил Дмитриев.

Jared Kushner arrives in Moscow with Steve Witkoff for a meeting with President Putin. https://t.co/bTn6oZMxgd — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) November 12, 2026

Според Кушнер тази среща с Путин има за цел да бъде "направена равносметка на обсъденото" в Абу Даби и да "се направи опит за постигане на напредък".

Украинският лидер заяви при пристигането си в Дъблин снощи, че може да се появи възможност за прекратяване на огъня преди 2027 г. във войната в Украйна, която продължава вече повече от четири години.

"Това, което е важно е, че американците отиват да се видят с Путин с конкретни предложения. Аз много бих искал да пристигнат в Дъблин с конкретни предложения", добави той. Зеленски призна, че е скептичен, но "има надежда". Той приветства и "смяната на тона" с "по-позитивен" от страна на САЩ към участието на Европа в преговорите.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.