Путин: Отговорът на украинските удари е неизбежен
Киев не спира атаките по нефтени съоръжения, въпреки призива и пряката молба на президента на САЩ да не го прави, заяви руският президент
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Продължаващите украински удари по нефтопреработвателни съоръжения на територията на Русия "неизбежно" ще предизвикат отговор от страна на Москва, заяви руският президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС и Ройтерс.
Русия - Украйна
Киев не спира атаките срещу руските нефтопреработвателни заводи, "въпреки призива и пряката молба на президента на САЩ да не го прави", каза Путин пред представители на държавни комисии, които отговарят за горивно-енергийния комплекс и екологичната безопасност на Русия.
"Киевските власти не се вслушват в такива съвети. Всичко продължава, сякаш нищо не се е случило", добави Путин, цитиран от ТАСС. "Искам да отбележа, че ответните действия от наша страна са неизбежни. Всички трябва да знаят това", каза още руският президент.
"Ескалацията, започната от противника в началото на юни тази година [...], не е в състояние да нанесе критични щети" на Русия, подчерта той.
"Наблюдаваме продължаващи опити да се ограничи износът на руски енергийни ресурси към Европа. Неведнъж съм отбелязвал, а днес това се вижда, както се казва, и с невъоръжено око, че такива действия имат сериозни последствия, но преди всичко за самите европейци", добави руският държавен глава.
Киев казва, че украинската армия атакува петролни рафинерии, петролопроводи и петролни складове в Русия, за да лиши Москва от приходи от продажбата на въглеводороди, която помага за финансирането на военните действия срещу Украйна, започнати през 2022 г.
Украинският президент Володимир Зеленски по-рано днес обвини Москва, че "води война срещу цивилното население". Русия вече не нанася удари само по енергийни обекти, а включи в списъка си с мишени водоснабдителната инфраструктура и мостовете между двата бряга на река Днепър в Киев, добави Зеленски.
Миналия месец Тръмп обяви, че между Русия и Украйна е постигнато енергийно примирие, което влиза в сила незабавно.
По-късно Зеленски заяви, че Москва не спазва примирието и не зачита думите на американския президент, поради което Украйна подновява ударите си по руски рафинерии, припомня Ройтерс.