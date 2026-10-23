Руският президент потвърди участие в тристранни преговори със САЩ, но обяви териториите, загубени от Киев за исторически руски земи и настоя, че Москва ще постигне всички цели на военната си операция

20223 Снимка: БТА/АП

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Президентът Владимир Путин заяви, че Русия и Украйна може да постигнат споразумение за прекратяване на войната и потвърди участие в скорошни тристранни преговори с САЩ. Той обаче обяви, че териториите, загубени от Киев, не са украински, а исторически руски земи и настоя, че Москва ще постигне всичките цели на своята "специална военна операция", както Кремъл нарича пълномащабното си нахлуване в съседната страна.

Путин беше снощи в Болшой театър в Москва, където произнесе реч от сцената по случай 150-годишнината на Руския театрален съюз, а след това даде интервю във фоайето за журналиста на "Вести" Павел Зарубин.

Русия и Украйна са толкова близки, че могат да постигнат споразумение, заяви руският президент. Според него руснаците и украинците са по същество един народ.

"Мисля, че можем да постигнем споразумение, съгласни сме по този въпрос", каза той, цитиран от ТАСС.

Путин беше попитан за срещата си със специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп Стив Уиткоф, която се проведе на 21 октомври. "Що се отнася до разговорите ни с представители на американската администрация, да, ние се съгласихме, че сме готови да възобновим тристранните си контакти", каза руският президент.

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Той каза, че Русия ще следи развитието на събитията през следващите дни, до началото на руско-американо-украинските преговори, насрочени за следващия месец. По думите му тези разговори ще се фокусират върху въпросите на сигурността в Русия и Украйна, а евентуално и в по-широк план върху европейската сигурност.

Путин изрази съгласие с позицията на САЩ, че при обсъждането на въпроси, свързани с "осигуряването на бъдеща сигурност както за Украйна, така и за Русия, естествено ще е необходимо да се говори и за европейската архитектура на сигурност".

Според него тристранните преговори ще се фокусират върху гарантирането на сигурността на Русия и Украйна след постигането на мир.

"Целта на тези разговори ще бъде да се обсъди гарантирането на сигурността на Украйна и Русия след финализирането на мирните споразумения, а не в резултат на краткосрочно преустановяване на военните действия. Готови сме да възобновим тези контакти, за да постигнем тази цел", каза Путин.

Да победиш Русия на бойното поле е невъзможно, а да ѝ нанесеш стратегическо поражение е нереалистично, предупреди той.

"За всички стана очевидно, че победата над Русия на бойното поле е невъзможна, а нанасянето на стратегическо поражение е нереалистично. И мисля, че тези, които са се стремили към стратегическо поражение на Русия през цялата история, а за съжаление, такива хора съществуват и днес, разбират реалностите на живота и ще разберат, че е по-добре да живеят в хармония с Русия. Това е в интерес на техния народ", заяви Путин.

Той каза, че "киевският режим и неговите западни спонсори" се отнасят към украинските граждани като към "материал за еднократна употреба".

"Те (на Запад, бел. ред.) винаги са казвали, че са готови да се бият до последния украинец. Но как украинското ръководство се отнася към своите граждани? Дали се отнасят с тях като с материал за еднократна употреба, точно както с тези, които искат да се бият с нас в чужбина? В края на краищата, те са техни граждани", заяви Путин.

"Виждаме как ги събират като бездомни кучета по улиците, карат ги насила на фронта. Между другото, това води до тежки последици. Мотивацията намалява. Да, там все още има мотивирани националистически групировки. Те съществуват. Но те не винаги, меко казано, се бият на фронтовата линия", посочи руският президент.

Путин заяви, че земите, загубени от Киев, не са украинска територия, а исторически руски земи. Според него е неуместно Киев да говори за каквито и да било териториални загуби.

"Първо, моето отношение към този въпрос е, че това не е тяхна територия. Това е територията на историческа Русия - каза той - Хората, живеещи на тези територии, гласуваха първо - за държавна независимост и като втора стъпка, искам да подчертая това, за обединение с Руската федерация. Така че, говоренето за каквито и да било териториални загуби ми се струва неуместно. Но това е спорен въпрос. Можете да спорите за това колкото искате".

По думите му Русия е готова да преговаря с Украйна, но ако Киев иска различно решение на конфликта, това е негов избор. Москва ще продължи "специалната военна операция" и ще постигне всичките си цели чрез нея, заяви руският президент.

"Мисля, че можем да постигнем споразумение; съгласни сме с това - каза Путин - Но ако някой иска нещо различно, добре, ще бъде различно. Във всеки случай ще изпълним задачите си и всички цели на специалната военна операция ще бъдат постигнати".

Той добави, че война с Русия с цел отслабването ѝ не може да бъде национална идея за Украйна.

Путин определя европейските изявления за заплахата от война с Русия като "политическа шизофрения".

"В европейските страни започнаха антируска кампания по всички фронтове, а сега постоянно говорят за заплахата от Русия и началото на подготовката за война с Русия, което според мен е някаква политическа шизофрения", каза руският президент. Той изрази надежда, че "и това ще мине".

"Ако погледнете политическите процеси, протичащи в Европа, става очевидно, че народите на Европа не искат да се бият с Русия. Искам те да ни чуят. И ние не искаме", каза Владимир Путин.

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