Премиерът Михаил Мишустин внесе в Държавната дума номинациите на четирима вицепремиери и нов министър на транспорта

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Руският президент Владимир Путин одобри пет промени в правителството и премиерът Михаил Мишустин ги внесе в Държавната дума за одобрение.

"След среща между руския президент Владимир Путин и премиера Михаил Мишустин бяха взети редица решения относно промени в кабинета на министрите. В съответствие с руската Конституция, Михаил Мишустин внесе в Държавната дума одобрените от държавния глава кандидатури", се казва в изявление на правителствената пресслужба, цитирано от ТАСС.

Настоящият министър на транспорта Андрей Никитин е предложен за вицепремиер, а ръководителят на Федералната агенция за въздушен транспорт Дмитрий Ядров да заеме неговия пост.

Министърът на финансите Антон Силуанов е предложен за издигане в ранг на вицепремиер.

Губернаторът на Приморски край Олег Кожемяко е предложен за вицепремиер - пълномощен представител на президента на Руската федерация в Далекоизточния федерален окръг.

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Първият заместник-министър на финансите Ирина Окладникова е предложена за вицепремиер - ръководител на администрацията на правителството на Руската федерация.

В момента в 32-членния кабинет има 3 жени, отбелязва държавната информационна агенция.

Окландикова ще стане четвъртата жена в правителството след заместник министър-председателя по социалната политика, труда, здравеопазването и пенсионното осигуряване Татяна Голикова, министъра на културата Олга Любимова и на земеделието Оксана Лут.

Правителството ще стане от 33-ма министри, защото позицията вицепремиер по транспорта беше вакантна от май 2024 г. когато ексминистърът на транспорта и бивш генерален директор на "Аерофлот" Виталий Савелиев премина в Държавната дума, а миналия месец беше избран за зам.-председател на долната камара на парламента.

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