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Руският президент Владимир Путин заяви днес, че по границата с Украйна се създава "зона сигурност", която няма да подлежи на обсъждане в хода на каквито и да било бъдещи преговори с Киев, съобщиха от Кремъл в изявление.

Русия на Путин

Облечен във военна униформа, по време на посещение в спомагателния щаб на Обединената групировка войски Путин заяви, че руските сили все още не са превзели в Украйна малко над 10% от територията на източната Донецка област и 16,5% от съседната Запорожка област.

"Като цяло констатирам, че динамиката на действията на нашите подразделения е положителна - каза Путин - Офанзивата на формированията и военните подразделения се води по цялата фронтова линия и темпото на настъплението значително се ускори".

По време на събитието началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов обяви, че в хода на сраженията в Донецка област са били превзети още две селища - Алексеево-Дружковка и Добропиля. АФП посочва, че не е в състояние да провери тези данни чрез независими източници. Алексеево-Дружковка се намира на около петнадесет километра южно от Краматорск, един от последните укрепени украински градове в областта.

"Разбира се, една от главните цели остава освобождението на цяла Донецка народна република (украинската Донецка област, окупирана от Русия, бел. АФП)", подчерта Путин.

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От Министерството на отбраната на Руската федерация междувременно заявиха, че въоръжените сили на страната са превзели вчера селата Варваровка и Николаевка в Харковска област, които се намират близо до границата с Русия.

През последната седмица руската армия е установила контрол над общо 12 населени места в Украйна, се посочва в комюникето.

Снимка: БТА/АП

Москва не е обявявала Харковска област за анексирана, но иска да установи там буферна зона, както твърди, в отговор на действията на Киев, и редовно обявява, че е превзела погранични села, отбелязва "Ройтерс", цитирана от БТА.

Снимка: БТА/АП

Москва постави като условие за сключване на евентуално примирие оттеглянето на украинските войски от Донецка област, което Киев отхвърля, като изтъква, че такова действие би означавало капитулация и би направило страната уязвима от нови руски атаки.

Според военни анализатори двете армии неутрализират взаимно операциите си по протежение на обширна фронтова линия, която се характеризира с наличието на така наречената "зона на смъртта" с дълбочина от няколко километра, където атаките с дронове затрудняват всяко движение на войниците.

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През последните няколко седмици украинската армия си отвоюва територия в Донецка област благодарение на контраофанзива с кодово име "Вивалди", която имаше за цел да изтласка руските войски на североизток от ключовите градове Славянск и Краматорск, отбелязва АФП, цитирана от БТА.

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