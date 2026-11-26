Американският пратеник предупреди за ескалация на войната и обвини Европа, че финансира и въоръжава Киев

2260 Снимка: АП/БТА

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Руският президент Владимир Путин е уверил американските преговарящи, че не възнамерява да използва ядрени оръжия във войната в Украйна, заяви специалният пратеник на САЩ Джаред Къшнър, цитиран от ДПА.

"Той се съгласи да не използва ядрени оръжия, което очевидно е важно, и ни увери, че това не е неговото намерение", каза по адрес на Путин зетят на американския президент Доналд Тръмп - Къшнър. Той го съобщи в подкаста "Ем Ди мийтс", воден от изпълнителния директор на германската компания "Аксел Шпрингер" Матиас Дьопфнер.

Къшнър посочи, че руският лидер е проявил "сдържаност" в конфликта, като едновременно с това отхвърли обвиненията, че САЩ са се сближили твърде много с Русия. Заедно със Стив Уиткоф той води преговори от името на Тръмп с Киев и Москва с цел постигане на мир в Украйна.

"Не сме оказвали никакъв натиск върху президента Зеленски или украинците", каза той, подчертавайки, че Вашингтон се възприема само като посредник за постигане на мир в Украйна, цитира го БТА. Зетят на Тръмп обърна внимание на факта, че Вашингтон е най-големият финансов поддръжник на Киев във войната и продължава да споделя разузнавателна информация с украинските сили.

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Същевременно той обвини Украйна в подкопаване на усилията за напредък в преговорите за мир чрез предполагаема атака срещу една от резиденциите на Путин, отбеляза ДПА.

"Имаше атака, извършена от украинците срещу къщата на Путин в края на декември, която според мен го накара да се отдръпне", каза високопоставеният американски представител, визирайки усилията за разработване на мирен план съвместно с руския президент.

Къшнър предупреди още за опасност от "ескалация" на конфликта в Украйна, който според него се е превърнал във "война, водена чрез посредници, в която Европа финансира и въоръжава Украйна в борбата ѝ срещу Русия", предаде на свой ред Франс прес.

"Не е необходимо много, за да се стигне до сериозно изостряне на ситуацията", предупреди Къшнър в интервюто за "Ем Ди мийтс".

Говорейки за трудностите в преговорите между Русия и Украйна, той призна, че в момента има "задънена улица по териториалния въпрос". Джаред Къшнър заяви, че е останал с такова впечатление заедно с Уиткоф, след като двамата са прекарали "няколко часа с руския президент Владимир Путин".

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