Вероятно става дума за демонстрация преди утрешната среща с Тръмп и Си Цзинпин

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Президентът на Русия Владимир Путин е донесъл със себе си на срещата на върха в Китай "ядреното куфарче", заяви неговият адютант пред руските медии.

Ако се абстрахираме от факта, че в това, че въпросното "куфарче" пътува заедно с руския президент няма нищо странно, може да се направи изводът, че в случая става дума за демонстрация.

Постоянните заплахи и "ядрените намеци" на Москва от първия ден на инвазията в Украйна са основният и по същество единственият фактор, който възпира западните страни от пряко влизане във войната на страната на Киев и дори от каквито и да било особено болезнени за Русия мерки, коментират експерти.

Именно за всичко това Путин може да говори с американския президент Доналд Тръмп по време на срещата на срещата на върха на АТИС, като отново обвини украинския президент Володимир Зеленски в опит да "включи Запада във война с Руската федерация", визирайки ударите по Кримския мост и неговото частично разрушаване.

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В коментарите си пред западните медии представителите на украинските власти посочиха като една от основните причини за удара по Кримския мост стремежа "да поставят Путин в неудобно положение преди срещата на върха с Тръмп и Си в Китай. Планирахме това като символичен жест, за да покажем, че Путин е слаб".

Вчера също така генералният секретар на НАТО Марк Рюте и държавният секретар по отбраната на Обединеното кралство Уес Стрийтинг защитиха украинската атака срещу Кримския мост. Двамата определиха операцията като легитимна част и необходима отбранителна операция срещу руската агресия. "Видях, разбира се, кадрите, показани в медиите. Смятам, че е важно Украйна да се защитава, а това означава и да нанася удари по логистични възли. Неизбежно е да го прави", заяви Рюте, като подчерта, че това включва и удари срещу логистични центрове, използвани за снабдяване на руските войски.

Също вчера базираната в Нидерландия компания "Дестинус" заяви, че нейните ракети са били единствените чуждестранни оръжия, използвани при украинската атака (Destinus е компания, основана от бившия руски предприемач Михаил Кокорич. Той е роден в Задбайкалието и по-рано е притежавал веригата магазини "Техносила", както и е създал първата руска частна космическа компания Dauria Aerospace. От 2012 г. Кокорич започва да премества дейността си в САЩ. През януари 2024 г. той се отказва от руското си гражданство, като обясни това с несъгласието си с нахлуването в Украйна и политиката на Путин). Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев по-рано определи холандската компания като възможна "законна" цел за руски удари.

Вчера от Кремъл заявиха само, че мостът ще бъде ремонтиран и ще е по-добър от преди. Путин изобщо не коментира удара. В изявлението си след срещата със Си Цзинпин в Китай той подчерта устойчивостта на Русия, въпреки санкциите и войната.

Тоест сякаш Москва показва, че ударът по Кримския мост за нея е дреболия, която по никакъв начин не е повлияла на посещението на Путин в Китай и няма да може да надделее над геополитическия ефект от предстоящата среща на лидерите на САЩ, Китай и Русия. Това обаче все още не означава, че Путин изобщо няма да реагира по никакъв начин на ситуацията с Кримския мост и появата на "ядреното куфарче" не е случайна и най-вероятно тази тема ще бъде засегната на утрешната среща - "Украйна и Западът провокират Москва и искат да въвлекат НАТО във война с Русия, докато текат усилията за уреждане на конфликта и създаването на нова архитектура на сигурността", от които в много голяма степен е заинтересован и Тръмп.

Според публикации в западните медии Тръмп възнамерява да повдигне темата за контрола над ядрените оръжия, а войната в Украйна най-вероятно няма да бъде обсъждана на срещата, защото Китай не желае да участва в мирния процес.

Междувременно от Кремъл заявиха, че за тристранната среща на лидерите на Русия, Китай и САЩ в Шънджън е предвиден един час.

Прессекретарят на президента на РФ Дмитрий Песков подчерта при това, че на 19 ноември не се планират пълноценни преговори между Владимир Путин и Доналд Тръмп.

В срещата между президента на Русия Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп ще вземат участие няколко представители от двете страни. Това заяви помощникът на президента на РФ Юрий Ушаков.

Коментирайки проведената среща на Путин с председателя на КНР Си Цзинпин, Ушаков добави, че лидерите са обсъдили най-острите въпроси от международния и регионалния дневен ред, като са засегнали и темата за преговорите по Украйна в Абу Даби.

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