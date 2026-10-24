Властите осигуриха засилено полицейско присъствие, а много магазини бяха затворени заради опасения от възможни щети

1109 Снимка: БТА/АП

Чуйте статията:

Протести срещу войните и растящите разходи за живот се състояха днес в големите градове в Италия, като на места имаше и прояви на насилие, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Всички снимки вижте ТУК >>>

Демонстрациите бяха организирани седмица след като вълна от безредици обхвана страната. Властите осигуриха засилено полицейско присъствие, а много магазини бяха затворени заради опасения от възможни щети.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

След сблъсъците миналия уикенд, когато демонстранти влязоха в стълкновения с полицията, разграбваха магазини и рушаха имущество, и днес протестите в Торино, Рим и Болоня прераснаха в насилие и се стигна до сблъсъци между полицаи и демонстранти. В Милано обаче те преминаха предимно мирно.

Източници на Ройтерс казаха, че днес не са били свидетели на разграбване на магазини или вандалски прояви.

След като през седмицата в социалните мрежи се появиха призиви за нови демонстрации, властите взеха сериозни мерки за сигурност и разположиха голям брой полицаи, за да предотвратят повторение на насилието от миналия уикенд.

По-рано днес италианската полиция съобщи, че е задържала лице, за което се предполага, че е свързано с организирането на протестите на "Движение 17 октомври" от миналия уикенд. Задържаният е бил отведен в полицейското управление в Милано за разпит.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.