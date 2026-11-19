Двама присъстващи хвърлиха прахообразно вещество срещу него, докато той правеше изказване от подиума в залата

1977 Снимка: БТА/АП

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Еврокомисарят по здравеопазването Оливер Вархей днес е бил нападнат от протестиращи по време на събитие в Брюксел, посветено на борбата с рака, се посочва в изявление на институцията по този повод.

От разпространено видео в социалните мрежи се вижда, че двама присъстващи на събитието хвърлят прахообразно вещество срещу еврокомисаря, докато той прави изказване от подиума в залата.

В записа се чува, че извършителите оправдават действията си с липсата на забрана на пестицидите и това е довело до смъртта на техни близки. Видеото показва, че в залата няма охрана и други присъстващи изтласкват нападателите сами. Еврокомисар Вархей се връща на трибуната и призовава за запазване на диалога, предаде кореспондентът на БТА в Брюксел.

В изявлението на комисията се уточнява, че домакин на събитието е била Европейската организация срещу рака.

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Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен силно осъжда нападенията срещу еврокомисари и определя това поведение като неприемливо в свободните демократични общества, се посочва в изявлението. Всеки е свободен да изрази мнение, включително по политиките на ЕС, но няма място за физически посегателства и насилие, заключава Фон дер Лайен.

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