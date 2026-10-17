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Демонстрации срещу високите цени и социалното неравенство започнаха днес във Франция, предаде Ройтерс. Протестиращи със светлоотразителни жилетки блокираха улици, а в Марсилия бяха запалени контейнери за смет.

Франция

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В центъра на Париж има засилено полицейско присъствие, особено около булевард "Шанз-Елизе" и Триумфалната арка. Двете места са извън маршрутите на двете официално обявени демонстрации в столицата.

В страната са планирани стотици други протестни прояви с очаквано участие на десетки хиляди души.

Към демонстрациите се присъединяват представители на движението "Жълтите жилетки", ученици, студенти, преподаватели, родители и синдикати.

Недоволството започна миналия месец в гимназии в бедните северни предградия на Париж заради отсъстващи учители и лошото състояние на учебната база.

Впоследствие то прерасна в национално движение срещу неравенството, недостатъчното финансиране на обществените услуги и влошаването на условията на живот, отбелязва агенцията.

Снимка: AP/БТА

"Борим се, защото животът е прекалено скъп, защото цената на горивата е прекалено висока, защото гимназисти в цялата страна са нападани и ранявани, само защото се опитват да протестират и да поискат повече учители и достойни условия за обучение", заяви пред Ройтерс 19-годишна участничка в Париж, представила се като Лола.

Снимка: AP/БТА

В четвъртък премиерът Себастиен Льокорню предупреди, че властите се опасяват от безредици.

Правителството обвини партията "Непокорна Франция" в разпалване на протестите. От партията отричат обвинението.

Снимка: AP/БТА

Полицейските действия по време на досегашните ученически демонстрации предизвикаха критики заради тежки наранявания сред протестиращите. Сред пострадалите е младеж, загубил ръката си, след като вдигнал зашеметяваща граната. По думите на Льокорню при протестите са ранени и над 900 полицаи.

Органът за вътрешен контрол на полицията разследва най-малко 24 случая на предполагаемо полицейско насилие. Използването на зашеметяващи гранати при ученическите демонстрации беше временно преустановено, но вътрешният министър Лоран Нюнес заяви, че те могат да бъдат използвани в събота при сблъсъци.

Снимка: AP/БТА

Призивите в социалните мрежи за включване на участници от предишни протестни движения изглежда дават резултат, посочва Ройтерс.

"Жълтите жилетки" се появиха през 2018 г. в знак на протест срещу данъците върху дизеловото гориво. Движението впоследствие разшири исканията си срещу високите разходи за живот и неравенството в доходите. Активността му намаля, след като президентът Еманюел Макрон се съгласи на данъчни облекчения за милиарди евро.

Преподавателят Яник Майу от Ла Креш в Западна Франция, присъединил се към движението през 2018 г., заяви, че за съботните протести са определени няколко сборни пункта в района му. Синдикатите също призовават за участие.

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Демонстрациите се провеждат в заключителния етап от президентството на Макрон, на фона на политическо разделение и затруднения с ограничаването на държавния дълг. Според Ройтерс разпродажбата на френски облигации от инвеститори е повишила разходите по държавните заеми до най-високите им нива от повече от две десетилетия.

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