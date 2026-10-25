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Общо сто души за били арестувани в Барселона в събота, след като участници в антисистемна демонстрация са разграбили магазини и са подпалили публична собственост около централния площад "Каталуня", съобщи Ройтерс.

Министърът на вътрешните работи на испанския регион Каталония Нурия Парлон съобщи, че около 25 процента от задържаните са непълнолетни. Той допълни, че са били причинени над 30 пожара, а 14 магазина са били вандализирани в района, който е популярен сред туристите, както и сред местните жители за покупки през уикенда.

Демонстрантите във втория по големина град на Испания са били призовани на протест с публикации в социалните мрежи за "движение срещу системата" и с лозунги, познати от протестите на ученици във Франция през последните седмици.

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Видеоклипове в социалните мрежи показват хора, блокирани в магазини, сред които и универсалния магазин "Корте Инглес", след като ролетните щори са били спуснати, за да предотвратят разграбване. В други публикации се виждат демонстранти с качулки, които разбиват витрини и бягат със стоки, понякога насърчавани от онлайн наблюдатели.

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Кметът на Барселона Жауме Колбони заяви, че вандализмът в града "няма да остане ненаказан", като заплаши с правни последствия и за настойниците на непълнолетните, свързани с безредиците.

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