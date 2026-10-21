Сред вносителите на проекта са 7 български евродепутати - Андрей Ковачев, Андрей Новаков, Ева Майдел и Емил Радев от ГЕРБ, Илия Лазаров от СДС, Радан Кънев от ДСБ и Илхан Кючюк от "Обнови Европа"

10720 Снимка: flickr.com/european_parliament

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Европейският парламент изразява сериозно безпокойство от неясната и двусмислена реакция на българските власти спрямо ескалиращата руска заплаха в Черно море. Това се казва в проекторезолюция, която трябва да бъде гласувана утре на пленарната сесия в Страсбург, предаде кореспондентът на БНР.

В документа дипломатическият отговор на София към Москва се критикува като слаб и се настоява за спешни действия от премиера Румен Радев, които да съответстват на съюзната солидарност.

Сред вносителите на проекта са 7 от 17-те български евродепутати - всички 6 от ЕНП - Андрей Ковачев, Андрей Новаков, Ева Майдел и Емил Радев от ГЕРБ, Илия Лазаров от СДС и Радан Кънев от ДСБ, плюс Илхан Кючюк от "Обнови Европа".

В текста се отправя директен призив към българското правителство да спре да бави процеса и формално да потвърди участието си в антидроновата инициатива на НАТО до 30 октомври.

Евродепутатите припомнят, че в българската изключителна икономическа зона бяха извършени първите удари с дронове срещу търговски кораби, довели до потъването на съдовете Alfa Watan и HS Dignity, както и до тежки инциденти с корабите Able и Chelsea 3, чиито екипажи бяха евакуирани и лекувани в пристанище Варна.

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Резолюцията изрично подчертава, че Русия носи пълната отговорност за дестабилизирането на сигурността, търговията, икономиката и туризма в Черноморския регион.

Документът признава България и Румъния за ключови пазители на югоизточния фланг на ЕС и настоява за целево европейско финансиране за крайбрежните и пристанищните региони, които понасят най-тежките икономически, социални и туристически последици от заплахите в морето. Поради руските атаки в Черно море ЕС вече осигурява на страната ни и на Румъния и спешни сателитни изображения.

Като абсолютен европейски приоритет се посочва ускореното изграждане на съвместен Черноморски център за сигурност, в който Варна ще бъде домакин на специализираното звено за отбрана срещу хибридни и киберзаплахи, управление на граждански кризи и екологична сигурност. Документът обвързва сигурността в морето и с хибридните атаки на сушата, като остро осъжда извършените от руските служби палежи срещу инфраструктура на Starlink в Полша и България.

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