"В този текст има елементи, с които не всички страни ще могат да се съгласят", каза Крис Боуен, главният преговарящ на Австралия, която е съорганизатор на форума

2258 Снимка: БТА/АП

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Проект на съвместна декларация на Конференцията на ООН за изменението на климата (COP31) в Анталия призовава за по-широко навлизане на електрификацията, но признава, че ограничаването на затоплянето до 1,5 градуса по Целзий вече е непостижимо, съобщава ДПА.

"В този текст има елементи, с които не всички страни ще могат да се съгласят", каза Крис Боуен, главният преговарящ на Австралия, която е съорганизатор на форума.

В проекта е включена цел, предложена от съорганизатора Турция, която предвижда до 2035 г. делът на електроенергията в крайно потребление на енергия в световен мащаб да нарасне значително - от 23 процента на 35 процента. Става дума за енергията, която използват домакинствата, промишлеността, автомобилният транспорт, доставчиците на услуги и земеделските производители. Очаква се по-широкото електрифициране на тези сектори да доведе до значително повишаване на енергийната ефективност и да има благоприятен ефект върху климата, уточнява ДПА.

Индустриализирани държави като Германия и страните от Европейския съюз (ЕС) подкрепят тази цел. Редица африкански държави обаче биха я приели, само при конкретни финансови ангажименти за следващите години, които да им помогнат в борбата с климатичните промени. Финансовите обещания неведнъж са били причина за остри спорове на климатичните срещи на върха, отбелязва агенцията.

Проектодекларацията приема оценката на ООН, според която целта на Парижкото споразумение за климата - глобалното затопляне да бъде ограничено до 1,5 градуса спрямо прединдустриалната епоха, ще бъде надхвърлена. В документа се посочва намерението това превишаване да бъде ограничено, а глобалното затопляне да бъде върнато до максимум 1,5 градуса възможно най-рано през настоящия век. Очаква се обаче и този ангажимент да бъде предмет на спор по време на срещата на върха, пише още ДПА, цитирана от БТА.

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