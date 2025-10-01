Те ще платят 500 милиона долара и ще управляват търговски училища. Ще учат хората как да използват изкуствен интелект и още много други неща, двигатели, много неща", обяви Доналд Тръмп

3920 Снимка: БТА/АР

Американският президент Доналд Тръмп заяви във вторник, че администрацията му е постигнала сделка с Харвардския университет след месеци на преговори и че висшето училище ще плати 500 милиона долара, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Линда оформя последните детайли", каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом, имайки предвид министърката на образованието Линда Макмеън.

"Те ще платят 500 милиона долара и ще управляват търговски училища. Ще учат хората как да използват изкуствен интелект и още много други неща, двигатели, много неща", обяви държавният глава.

Засега Харвардският университет не е коментирал изказването на Доналд Тръмп.

Администрацията на Тръмп заплаши училища, университети и колежи, че ще бъдат лишени от федерални средства заради въпроси, свързани с пропалестински протести срещу Израел във връзка с войната в ивицата Газа, климатични инициативи и политики, свързани с разнообразието, равнопоставеността и инклузивността.

Тръмп заяви, че университети като Харвард са допуснали прояви на антисемитизъм по време на пропалестински демонстрации.

По-рано президентът на Харвардския университет Алън Гарбър каза, че различни федерални мерки, предприети от администрацията на Тръмп, могат да доведат до загуба на финансиране за висшето училище в размер от близо един милиард долара годишно.

През март администрацията на Тръмп каза, че преразглежда девет милиарда долара под формата на федерални договори и грантове, предоставяни на Харвард. След това администрацията на Белия дом забрани приема на чуждестранни студенти в университета от Бръшляновата лига.

В отговор Харвардският университет заведе дело.

Преди да предприеме забраните, Вашингтон отряза от държавно финансиране учебното заведение. Министерството на образованието на САЩ замрази федерални средства за Харвардския университет в размер на около 2,3 милиарда долара заради решението на учебното заведение да се противопостави на исканията на Белия дом, включително да закрие програмите си за разнообразие, равенство и приобщаване.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.